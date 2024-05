Mercedes: si ritorna al motore V8 per la nuova AMG CLE63

Sembra che dopo alcuni ripensamenti la Mercedes stia per fare un passo indietro. In che senso? Pare che l’azienda abbia preferito un ritorno alle origini puntando nuovamente su un motore V8 per i suoi modelli AMG e Classe C. La nuova AMG CLE63 sarà già “colpita” da questo cambio di rotta ed avrà in dotazione il potente V8 Thunder.

All’inizio si era ipotizzato che l’auto avrebbe avuto una motorizzazione di natura ibrida, con quattro cilindri da 671 CV. Dopo le segnalazioni condivise in questi giorni questa idea si è dimostrata fasulla o perlomeno non più reale. La nuova Mercedes AMG avrà dunque un motore da 4,0 litri biturbo, assistito da un secondo motore elettrico più piccolo, con cui potrà raggiungere al massimo 589 CV. L’auto sarà sempre ibrida, ma il sistema avrà caratteristiche diverse. Non è ancora chiaro se la Mercedes abbia in programma anche la costruzione di un versione ibrida plug-in. Tuttavia, dopo che sono stati individuati non uno ma due prototipi potrebbe essere possibile che la società prenda tale direzione.

Modelli elettrici Mercedes in arrivo: non solo la AMG CLE63

La svolta verso il V8 della Mercedes potrebbe essere una risposta alle diverse critiche ricevute dagli appassionati in forte disaccordo con il motore a quattro cilindri. Le critiche sono nate soprattutto in Europa dove le vendite delle vetture di Classe C sono in calo rispetto al passato. Negli Stati Uniti, dove la contrazione delle vendite è stata più contenuta, Mercedes ha comunque seguito i feedback del pubblico ed è pronta a soddisfarne le richieste.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Mercedes, ma se le informazioni fornite dovessero essere confermate, la nuova AMG CLE63 andrebbe sopra la CLE53. La casa automobilistica sta al contempo preparando il lancio dell’AMG GT 4 Porte. Si tratta di una berlina elettrica ad alte prestazioni che raggiungerà i 1.000 CV. Essa si baserà sull’architettura AMG.EA della stessa Mercedes e già promette grandi emozioni.

Mercedes-AMG inoltre sarebbe al lavoro su un SUV elettrico basato sulla stessa piattaforma del modello precedentemente descritto, con una produzione prevista per il 2026 L’attesa per la nuova AMG CLE63 e le altre vetture in arrivo è palpabile. Gli appassionati di motori sperano di avere presto davanti delle auto che diverranno vere e proprie leggende.