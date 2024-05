La Fiat 500 è da sempre stata considerata un’icona tra le tante auto italiane create negli anni. Famosa per essere un’auto usata dalle famiglie o in città in pochi avrebbero mai sognato di vederla sottoforma di vettura da corsa, eppure è successo. La Fiat 500 ora può raggiungere incredibili velocità tanto da correre su pista grazie a “Spettacolo”, un progetto speciale di Giannini Automobili, un progetto che sta rivoluzionando il concetto di velocità su quattro piccole ruote.

Giannini Automobili è una piccola ma storica realtà italiana con sede a Roma. Questa azienda ha un passato che prende vita nel 1917, quando fu fondata dai fratelli Giannini. Inizialmente era solo un’officina meccanica, ma con il passare degli anni si è trasformata in uno dei luoghi più importanti del racing italiano. Ha raggiunto un livello di fama mondiale negli anni ’50 con il fantastico motore 750 che venne montato su varie Fiat Sport Barchetta. Tale motore portò a vittorie alle Mille Miglia e ad altri premi.

Anni di storia e pura ingegneria prendono vita con la Fiat 500 Spettacolo

Negli anni successivi, la Giannini ha stretto collaborazioni con la Casa torinese degli Agnelli. Ha modificato diverse Fiat 500 e dando vita ad una competizione accesa con i progetti Abarth ed è proprio nel clima competitivo che nasce il progetto “Spettacolo”.

Il nuovo progetto riporta in alto la firma Giannini, presentando una versione della Fiat 500 a dir poco straordinaria. Grazie alla collaborazione anche tra Impero e la società torinese Maestri Design, la “Spettacolo” si presenta come una piccola supercar. La Fiat 500 Spetacolo ha un motore 1400 turbo a quattro cilindri da 250 CV. Sapete in quanto tempo raggiunge i 100 km/h? In soli cinque secondi! La vettura, poi, tocca la velocità massima di ben 280 km/h.

Questa creazione è un tributo alla Giannini e al contributo che ha dato alla storia, oltre che la dimostrazione di quanto questa sia ancora viva e soprattutto attiva nell’innovazione. La Fiat 500 “Spettacolo” è l’eccellenza dell’ingegneria italiana su due ruote e promette di regalare forti emozioni ai fortunati che la proveranno. Ancora una volta l’industria automobilistica italiana dimostra che la passione per la velocità e l’adrenalina non conosce confini e porta la Fiat 500 verso nuove vette inesplorate.