Eureka è un’azienda specializzata nella produzione di prodotti di aspirazione, siano essi aspirapolvere a mano che robot aspirapolvere, come il nuovo Eureka J12 Ultra di cui vi parliamo oggi nella nostra recensione. Questi è a tutti gli effetti un robot aspirapolvere che presenta funzione di lavaggio, dotato di una base di svuotamento, utilizzata sia per la rimozione della polvere raccolta e presente nel contenitore interno, che appunto per il lavaggio dei panni integrati nella parte posteriore dello stesso dispositivo (con anche la funzione di asciugatura). Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa, nel corso della quale approfondiremo ogni singolo dettaglio di un prodotto che effettivamente ci ha stupiti non poco.

Robot aspirapolvere – Design

Disponibile in due colorazioni differenti (bianco o nero), il prodotto presenta prima di tutto dimensioni perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, infatti ha forma circolare, con un piccolo spessore generato dalla presenza della torretta LiDAR, raggiungendo comunque 350 x 342,5 x 107,5 millimetri. L’altezza non è eccessiva, infatti può pulire senza alcun problema al di sotto di tavolini o mobili bassi.

Nella parte superiore troviamo solamente un pulsante fisico, utilizzato più che altro per l’avvio/interruzione della pulizia manualmente, ed il cassettino da sollevare tramite il quale accedere al raccogli-polvere interno. Sul frame abbiamo, nella maggior parte del prodotto, un rivestimento lucido, sotto il quale si trovano i sensori 3D (DuoDetect AI), per il resto è quasi interamente con finitura opaca, che non attira la polvere, né le impronte.

Ribaltando il robot scopriamo una grande spazzola centrale, con funzione di anti-aggrovigliamento, due spazzole laterali, utilissime per la pulizia degli angoli, e la possibilità di installare due mop per il lavaggio (RevoScrub Mop) nella parte posteriore. La sua forma, come potete osservare dalle immagini, non è proprio circolare, è forse leggermente più squadrata rispetto al solito, sebbene sia elegante e realizzato con materiali di assoluta qualità.

Robot aspirapolvere – Specifiche tecniche

Eureka J12 Ultra viene mosso, e si appoggia notevolmente, sull’intelligenza artificiale, riuscendo a svolgere una serie di operazioni in completa autonomia, senza il minimo intervento dell’essere umano, o comunque dell’utente stesso. La navigazione punta sul DuoDetect AI 3D Obstacle Detection, che sfrutta i sensori laser sul frame (oltre alla torretta LiDAR), per identificare gli ostacoli e aggirarli, senza spostarli nemmeno di un centimetro. Il tutto riconoscendone la forma e la tipologia, ed automaticamente scegliendo quale sia il tragitto migliore da intraprendere, per riuscire comunque a pulire più area possibile. Il funzionamento viene garantito anche nel buio più completo, senza differenze nell’esito finale; nell’eventualità in cui venga utilizzato in ambienti dove sono presenti animali, il sistema riesce a riconoscerli in anticipo, così da evitare di avvicinarcisi troppo, per non disturbarli.

Sfruttando la torretta LiDAR, inoltre, è possibile realizzare una mappa accurata degli ambienti, visualizzabile direttamente sull’applicazione mobile, con possibilità poi di organizzarli a piacimento, assegnare nomi, avviare pulizie solamente in determinate aree o stanze, e altro ancora, con una elevata precisione ed affidabilità (non viene però creata in 3D, solo in due dimensioni).

Il livello di pulizia è molto elevato, raggiunge una potenza di aspirazione di 5000 Pa, riuscendo così ad aspirare senza troppi problemi qualsiasi sporcizia da ogni tipologia di pavimentazione, sia laminato, che parquet, mattonelle in cotto e simili. Le spazzole ruotano ad una velocità massima di 200RPM, ma è con il lavaggio, e quindi la presenza dei panni posteriori, a raggiungere l’eccellenza. Le modalità selezionabili sono di base tre: Deep Clean, ovvero torna alla base dopo aver pulito 8 metri quadrati, Standard Mode, torna alla base dopo 10 metri quadrati, o Quick Mode, ritorna dopo 14 metri quadrati. Come avete potuto capire, il setting di ritorno alla base per la pulizia dei panni, non si basa sul tempo, quanto proprio sull’area effettivamente pulita.

Una volta selezionata la tempistica, è bene capire quale modalità di pulizia selezionare tra : Sweep e Mop Mode (simultaneamente il robot aspira e lava, identificando i tappeti, ed evitando quindi di conseguenza di andarci), Vacuum Then Mop Mode (prima il robot aspira tutto l’ambiente, recandosi sui tappeti, per poi lavare, ed evitando di conseguenza quest’ultimi), Sweep-only Mode (solamente aspirazione), Mop-only Mode (solo lavaggio, evitando i tappeti). Una buonissima varietà di opzioni selezionabili, che rendono a tutti gli effetti l’esperienza personalizzabile, in relazione alle esigenze del consumatore finale.

La batteria è un componente da 5200mAh, non è estraibile, la ricarica avviene solo quando connesso il robot alla base di svuotamento, mentre l’autonomia dovrebbe garantire la pulizia di ambienti di circa 300 metri quadrati (150 minuti effettivi di utilizzo). E’ ad ogni modo presente la funzionalità che permette di interrompere momentaneamente la pulizia, per tornare alla base per recuperare l’energia necessaria per terminare l’attività. Non manca il controllo tramite gli assistenti vocali, quali sono Amazon Alexa e Google Assistant, così da poter gestire la pulizia, senza dover necessariamente passare dallo smartphone o dal pulsante fisico posizionato sul device.

Stazione di svuotamento – Estetica e Design

Eureka J12 Ultra è un robot aspirapolvere, con funzione di lavapavimenti, in confezione è possibile trovare anche la stazione di svuotamento per mezzo della quale raggiungere la completezza in termini di funzioni e di operazioni di manutenzione del prodotto stesso. Tecnicamente è un parallelepipedo, perlopiù realizzato in plastica, con colorazione nera o bianca e rivestimento opaco, il che la rende decisamente elegante ed appagante alla vista, tanto da poter essere tranquillamente posizionata anche in una casa dall’arredamento moderno.

Le sue dimensioni sono più contenute di quanto ci saremmo aspettati, infatti raggiunge 412 x 381 x 566 millimetri, risultando anche facile da posizionare, grazie al suo sviluppo più che altro verso l’alto, che in larghezza. In confezione si può trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento del prodotto: un paio di spazzole laterali, un paio di panni per il lavaggio, una spazzola centrale anti-groviglio, due sacchetti per la polvere ed un filtro HEPA installato. La stazione è composta sostanzialmente da tre parti: inferiormente trova posto l’alloggiamento per il robot aspirapolvere, appena sopra il contenitore per la polvere, mentre superiormente sono facilmente accessibili i due contenitori di acqua pulita/sporca. Tutte le componenti sono perfettamente ingegnerizzate ed organizzate, facilitando non poco l’accessibilità da parte del consumatore, il quale non si trova a dover svitare nulla per accedervi. I materiali utilizzati sono assolutamente di qualità, appaiono essere robusti ed affidabili, con la possibilità di utilizzarli senza problemi anche sul lungo periodo (forse nel colore nero si vede leggermente di più la polvere, se per voi fosse un problema, consigliamo di acquistarlo in bianco).

Stazione di svuotamento – Specifiche tecniche

Ogni qualvolta che il robot aspirapolvere torna alla stazione, il sistema attiva un trittico di operazioni: in primis viene svuotato il contenitore della polvere del piccolo dispositivo, andandola a raccogliere direttamente nel contenitore della stazione da 3 litri (nel quale è necessario inserire il sacchetto, con sostituzione in media dopo 75 giorni), per poi lavare i panni (se è attiva la funzione di lavaggio), sfruttando i due contenitori superiori (rispettivamente per acqua pulita e sporca) da 4,6 litri l’uno. Al termine della funzione di lavaggio, e quindi dell’operazione che l’utente ha attivato, per un determinato intervallo di tempo resterà attiva la funzione di asciugatura (a 55 gradi centigradi), che porta quindi ad asciugare i panni, per evitare che restino bagnati, andando di conseguenza ad emanare un odore rancido e fastidioso.

In ogni sua operazione di svuotamento, lavaggio o asciugatura, la stazione non raggiunge una rumorosità eccessivamente elevata, per questo motivo ci sentiamo di consigliarla senza problemi anche per utilizzi in appartamenti o in condomini durante le ore notturne. Lo stesso robot aspirapolvere, nei suoi spostamenti, non emette un suono elevato, con le ruote che non arrecano troppo fastidio a chiunque si trovi nel piano inferiore alla superficie di pulizia stessa.

Eureka J12 Ultra – conclusioni

In conclusione Eureka J12 Ultra è un buon robot aspirapolvere con funzione di lavapavimenti, un prodotto che risulta sin da subito completo e funzionale, a partire proprio da un design elegante che lo porta ad essere facilmente posizionabile in un qualsiasi ambiente, anche particolarmente moderno. Le dimensioni sono oltretutto relativamente contenute, con uno sviluppo verticale che non occupa troppo spazio, i materiali di qualità e tutte le parti sono accessibili senza particolari difficoltà. Le funzionalità in sé sono ben studiate ed applicate, con il lavaggio che, data la pulizia costante dei panni, è sempre accurato e igienico, essendo sicuri di non trascinare batteri e microbi per tutto il pavimento. L’asciugatura è fondamentale anche per l’usabilità nel lungo/medio periodo, poiché a tutti gli effetti i panni non emaneranno cattivi odori che potrebbero andare ad inficiare l’esperienza.

Eureka J12 Ultra può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale (a questo link) su Amazon, il suo prezzo di vendita è perfettamente allineato con gli standard a cui siamo stati abituati, poichè è oggi in vendita ad un prezzo di listino di 799 euro, ed è acquistabile tramite il seguente link, ma fino al 24 Maggio è disponibile una promozione che lo sconta a soli 679 euro, a cui è possibile aggiungere uno sconto ulteriore di 30 euro, applicando il coupon presente in pagina. Il prodotto linkato è venduto e spedito da Amazon, per questo motivo è possibile godere di tutta la garanzia dell’azienda americana, con anche la restituzione entro 30 giorni dalla ricezione, in caso non fosse di vostro gradimento o si presentassero problemi di qualsiasi tipo. I metodi di pagamento accettati sono i soliti che abbiamo visto per ogni acquisto effettuato su Amazon.