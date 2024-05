Toyota è in prima linea per lo sviluppo di automobili che siano sempre più ecologiche e tecnologiche. Nello specifico grazie alle tecnologie ibride e Full Hybrid l’azienda giapponese sta guadagnando spazio sul mercato. Lo scorso anno, ha realizzato circa 30 miliardi di euro di profitti, guadagni che Toyota vuole investire per progetti a lungo termine su software ed auto elettriche.

Questa decisione va contestualizzata sulla base di alcune dichiarazioni dell’azienda. Secondo l’opinione di molti c’era un vero e proprio blocco da parte di Toyota verso le vetture elettrificate. L’azienda non si è dichiarata contraria all’elettrico. Piuttosto non accetta gli obblighi imposti dall’Unione Europea riguardo l’elettrificazione dell’intero mercato auto entro il 2035.

Toyota investe nell’elettrico e nell’AI

Toyota crede che questo tipo di transizione dovrebbe essere più spontaneo e soprattutto pensato, piuttosto che obbligato. Inoltre, l’azienda si è soffermata sull’importanza della libera scelta per gli automobilisti. La compagnia sostiene che i clienti dovrebbero essere liberi di prediligere l’alimentazione che più risponde alle proprie necessità.

A tal proposito, è importante evidenziare che al momento Toyota risulta essere in ritardo rispetto alla concorrenza in questo settore, soprattutto per quanto riguarda l’offerta proposta. L’azienda mette a disposizione dei suoi clienti una sola opzione bZ4X BEV in gamma. Ecco perché non sorprende che la compagnia giapponese abbia deciso di investire milioni di dollari per realizzare nuove auto elettriche. Svariati investimenti in questo settore cambieranno sicuramente le cose e presto potrebbero arrivare nuovi veicoli elettrici Toyota sul mercato.

Questa non sarà la sola novità in arrivo. Come anticipato, considerando i grossi guadagni raggiunti dall’azienda, quest’ultima ha deciso di investire anche in intelligenza artificiale e software. Con questa strategia Toyota intende creare una base solida per i suoi futuri “software–defined–vehicles”. Inoltre, ulteriori investimenti potrebbero essere riservati alle batterie allo stato solido che l’azienda vorrebbe poter sfruttare già a partire dal 2026.