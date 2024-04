WhatsApp, nella sua versione web, ha rilasciato una nuova barra laterale. Questa novità, per il momento, è disponibile in beta e solo per un gruppo limitato di utenti che sono iscritti al programma di test. Sembra però che presto verrà diffusa anche sul canale stabile dell’app di messaggistica in modo che sia accessibile a tutti.

È già da un po’ che gli sviluppatori di WhatsApp lavorano a questa modifica con lo scopo di creare un’interfaccia che sia non solo più pulita, ma anche facilmente accessibile. Nello specifico si intende facilitare a tutti gli utenti lo spostamento tra le varie sezioni disponibili nella piattaforma di messaggistica. Per questo motivo si è deciso di lavorare alla barra laterale.

WhatsApp Web introduce una nuova opzione

Quest’ultima permette di navigare tra le sezioni dedicate alle chat, ai canali, agli stati, alla community alle chat archiviate e ai messaggi importanti. In questo modo risulta molto più immediato, oltre che semplice, il passaggio da una sezione ad un’altra all’interno della piattaforma web.

Solo un ristretto gruppo di beta tester può accedere a questa nuova opzione. Non è ancora chiaro quando verrà rilasciata in versione stabile per tutti gli utenti, ma è plausibile che il rilascio avvenga nelle prossime settimane.

L’ aggiornamento va ad inserirsi in un periodo di grandi novità per WhatsApp. Già solo nelle ultime settimane abbiamo assistito all’introduzione di numerose novità. Tra queste, ad esempio, troviamo il tasto “Mi piace” come quello di Instagram, l’arrivo dell’intelligenza artificiale di Meta, il picture-in-picture per i video condivisi in app (per i dispositivi iOS) e l’introduzione dell’editor per la creazione di sticker. Suddette funzioni sono davvero interessanti ed evidenziano l’idea della piattaforma di potenziare il proprio servizio offerto agli utenti. WhatsApp è una delle app più utilizzate in tutto il mondo e queste funzioni accrescono ulteriormente il ruolo di leadership che la piattaforma riveste.