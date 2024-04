Continua la discussione sui veicoli a combustione e su come contrastare l’inquinamento causato da loro. A tal proposito, si è espresso Carlo Tavares, l’amministratore delegato di Stellantis.

Secondo quest’ultimo le decisioni prese dai politici per quanto riguarda i carburanti non sono concretamente efficienti. Infatti, secondo Tavares l’idea di bandire i motori a combustione entro il 2035 finirà per scontrarsi con la realtà dei fatti.

Nuove direttive sul futuro della mobilità dall’amministratore Stellantis

Tavares continua ed afferma che la soluzione da prendere deve rispondere a tre criteri essenziali. Deve essere sicura, conveniente e pulita. L’amministratore, sottolinea che la soluzione proposta dall’Europa di eliminare tutti i veicoli a combustione non è praticabile. Al momento ci sono circa 1,3 miliardi di trasporti dotati di motore a combustione ed è impossibile pensare di eliminarli tutti.

I politici europei non possono imporre agli altri Paesi del mondo di adottare le stesse misure e fermare la circolazione delle auto a combustione in tutto il mondo. Per questo, l’amministratore di Stellantis sostiene che gli e–fuel potrebbero diventare la soluzione migliore, ma per funzionare davvero devono essere quanto più vicini alle emissioni zero. Ad oggi siamo vicini al 70–80% di riduzione e il prezzo è quasi vicino a quello dei carburanti tradizionali. Per questo motivo Stellantis ha intenzione di sostenere questo sviluppo e rendere così tutti i suoi motori compatibili con gli e-fuel.

Tavares si è espresso anche sulla competizione con la Cina per quanto riguarda lo sviluppo dei veicoli elettrici. Secondo l’amministratore non c’è un divario riguardante la tecnologia, ma riguardo ai costi. Sembra che infatti in Europa ci sia ancora un vantaggio competitivo elevato per quanto riguarda l’istruzione e la specializzazione dei lavoratori del settore. Nonostante ciò, non si riesce a valorizzarle ed è per questo che la produzione viene trasferita all’estero. Per poter ribaltare la situazione bisogna concentrarsi proprio su questo dettaglio.