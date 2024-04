Negli ultimi tempi gli aggiornamenti di WhatsApp si stanno susseguendo uno dietro l’altro, facendo letteralmente impazzire gli utenti.

Sappiamo infatti che a partire dall’11 Aprile 2024 è entrato in vigore il Digital Markets Act fortemente voluto dal Parlamento Europeo, che porterà delle modifiche significative alle piattaforme come WhatsApp, partendo con la promozione dell’interoperabilità tra applicazioni di messaggistica istantanea. Per cui a partire da quella data si dovrebbe essere in grado di inviare dei messaggi da WhatsApp ad altre piattaforme.

Si tratta di una funzione molto importante, addirittura rivoluzionaria, ma le novità di WhatsApp non finiscono certo qui.

La piattaforma di Meta ci ha abituati a continui aggiornamenti per migliorare in modo costante l’esperienza degli utenti e anche in questo momento non ci delude.

Vediamo insieme quali sono le funzioni previste per le prossime settimane.

WhatsApp: le nuove funzioni in arrivo a breve

Una delle funzioni più attese dagli utenti è quella che riguarda l’integrazione con l’intelligenza artificiale. Pare infatti che WhatsApp stia lavorando a questa specifica funzione su iOS, permettendo agli utenti di porre delle domande al chatbot dell’AI direttamente dalla barra di ricerca, consentendo quindi di ottimizzare i tempi.

E a proposito di risparmio di tempo, un’altra funzione sarebbe quella di velocizzare l’apertura della galleria per l’invio delle foto, semplicemente premendo per qualche secondo sul tasto + presente a in basso a sinistra. In questo modo si accederà direttamente alla galleria dello smartphone.

Infine, un’altra funzione in arrivo, presenta nella versione beta di Android, dovrebbe essere quella di promuovere l’interazione tra gli utenti tramite dei piccoli suggerimenti di diversi contatti. Queste indicazioni verranno proposte sia ai nuovi utenti della piattaforma che ai vecchi.

Tutte queste novità dovrebbero essere distribuite nelle prossime settimane a tutti gli utenti, ma è importante rimanere sempre aggiornati per venire subito a conoscenza dei prossimi aggiornamenti che WhatsApp avrà in serbo per voi.