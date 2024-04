È in arrivo su Telegram una nuova interessante funzione per tutti i suoi utenti. Quest’ultima è da poco approdata su WhatsApp ed ora sembra che anche l’app di messaggistica blu abbia intenzione di integrarla sulla propria piattaforma. Si tratta dell’aggiunta di un editor che permetterà agli utenti di creare in modo facile ed intuitivo gli sticker all’interno dell’app stessa. In questo modo viene eliminata la necessità di dover ricorrere ad altri strumenti esterni alla piattaforma o di installare applicazioni di terze parti per procedere alla creazione degli sticker.

Arriva l’editor per gli sticker anche su Telegram

Utilizzando questo nuovo editor gli utenti avranno la possibilità di ritagliare oggetti, rimuovere lo sfondo alle foto, cancellare e ripristinare manualmente parti di una foto o anche aggiungere un contorno all’immagine. Per procedere basta recarsi in una qualsiasi chat e cliccare sul tasto “+”. Poi bisogna aprire il pannello tramite il campo di scrittura. Una volta terminate le modifiche e realizzato lo sticker quest’ultimo potrà essere inviato oppure sarà possibile creare un intero set di sticker.

Gli sticker che vengono creati in questo modo potranno essere raggruppati tra loro o anche aggiunti in altri set. In questo modo sarà possibile, anche per gli altri utenti, salvarlo e utilizzarlo nelle diverse chat.

Se si intende aggiungere uno sticker ad un set, basta scegliere l’emoji che descrive al meglio la propria emozione. Per poter suggerire l’emozione appropriata, sulla base dell’immagine scelta per creare lo sticker, Telegram utilizzerà anche l’intelligenza artificiale.

Con un semplice click è possibile condividere i propri nuovi sticker ed inviarli. I destinatari che riceveranno il nuovo sticker potranno aggiungerlo cliccando su di esso e inserirlo in un set. Quest’ultimo è anche dotato di un link univoco “t.me”. Infatti, con quest’ultimo aggiornamento, Telegram aggiunge anche l’anteprima dei link per tutti i set di sticker e per tutte le emoji.