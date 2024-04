Motorola lancia Edge 50 Fusion, Pro e Ultra: prezzi e specifiche tecniche

Motorola ha ufficialmente lanciato sul mercato la sua nuova serie di smartphone, stiamo parlando ovviamente dei Motorola Edge 50, che oggi sono disponibili nelle varianti edge 50 ultra, Edge 50 Pro e Edge 50 Fusion. Tutti sono caratterizzati dalla presenza dell’interfaccia Hello UI, con aggiornamenti garantiti per 3 versioni di Android e 4 anni di patch di sicurezza, oltre a display certificati Pantone. Non manca all’appello l’intelligenza artificiale, atta a migliorare la qualità degli scatti nell’utilizzo dello zoom, o anche nella stabilizzazione video (ma non solo). Scopriamoli meglio da vicino.

Motorola Edge 50 Ultra: specifiche

Lo smartphone ha un display da 6,7 pollici Super HD con tecnologia pOLED, supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento a 144Hz, touch sampling a 360Hz e luminosità di picco di 2500 nit. Sotto il cofano si trova un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, con 12 o 16GB di RAM LPDDR5x ed 512GB o 1TB di memoria interna UFS 4.0. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 megapixel (con stabilizzatore ottico), un grandangolare da 50 megapixel ed un teleobiettivo da 64 megapixel (anteriormente invece da 50 megapixel). La batteria è da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 125W e wireless a 50W (inversa a 10W).

Le dimensioni sono di 161,09 x 72,38 x 8,59 millimetri con peso di 197 grammi, certificazione IP68, ovviamente sistema operativo Android 14 con lettore di impronte digitali sotto il display e doppi altoparlanti fisici. Il suo prezzo di vendita è di 999 euro, la disponibilità sul mercato verrò comunicata successivamente.

Motorola Edge 50 Pro

Il display non cambia, rispetto al modello precedente, con la sola differenza che la luminosità di picco raggiunge i 2000 nit. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, con 12GB di RAM LPDDR4X e 512GB di memoria interna UFS2.2. Il comparto fotografico è capitanato dal sensore da 50 megapixel (con stabilizzatore ottico), seguito a ruota da un grandangolare da 13 megapixel ed un teleobiettivo da 10 megapixel (anteriormente sempre presente il sensore da 50 megapixel). La batteria è esattamente la stessa dell’Edge 50 Ultra, mentre le dimensioni sono di 161,23 x 72,4 x 8,19 millimetri, con un peso di 186 grammi.

Il prodotto presenta certificazione IP68, il lettore delle impronte digitali è sotto il display, con altoparlanti doppi. Lo smartphone sarà in vendita a breve al prezzo di listino di 699 euro.

Motorola Edge 50 Fusion

Il più economico tra tutti, per il quale però sono state fornite meno informazioni, infatti dispone di un display molto simile ai precedenti, con la scelta di una luminosità di picco di 1600 nit, seguito ad un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, che viene supportato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da due sensori, con il principale da 50 megapixel (e stabilizzatore ottico), affiancato dal grandangolare da 13 megapixel (nella parte anteriore spicca il sensore da 32 megapixel).

Non manca la batteria da 5000mAh, con ricarica a 68 watt, la certificazione IP68 ed ovviamente la connettività 5G. Il prezzo di vendita del modello è di 449 euro.