Non è passato molto dalla precedente uscita per capelli di Dyson, la piastra lisciante Airstrait, ma oggi vogliamo trattare un’altra novità sullo stesso genere. Dyson ha lanciato in Italia il suo nuovo asciugacapelli Dyson Supersonic Nural, progettato per prendersi cura dei capelli e del cuoio capelluto durante l’asciugatura.

L’innovazione di Dyson Supersonic Nural

Questo modello innovativo offre una modalità speciale di protezione del cuoio capelluto grazie alla tecnologia avanzata Nural. Utilizzando una rete di sensori, è in grado di rilevare la posizione della testa e regolare automaticamente la temperatura dell’aria per evitare danni al cuoio capelluto. Questa tecnologia non solo aiuta a proteggere i capelli, ma anche a mantenerli luminosi e sani.

La modalità “Protezione del cuoio capelluto” mantiene una temperatura costante di 55 gradi Celsius, ideale per il comfort del cuoio capelluto, grazie a un sensore ToF che misura la distanza tra l’asciugacapelli e i capelli. Dyson ci regala poi il dettaglio di design del sistema di illuminazione che cambia colore per indicare l’intensità del calore, dal giallo al rosso. Altre caratteristiche includono la funzione “Apprendimento accessori“, che memorizza le preferenze di styling dell’utente, e la funzione “Rilevamento pausa” per semplificare l’asciugatura dei capelli.

Per accompagnare il Dyson Supersonic Nural sono disponibili nuovi accessori, tra cui il diffusore Wave+Curl, progettato per capelli ondulati, ricci e molto ricci.

Una continua evoluzione

James Dyson, Fondatore e Chief Engineer di Dyson, ha commentato in questo modo la nuova tecnologia: “Se possiamo limitare i danni causati dal calore, possiamo garantire un cuoio capelluto e capelli più sani. Il nostro nuovo Supersonic Nural è dotato di un sensore ToF che riduce automaticamente il calore man mano che si avvicina alla testa, evitando danni. L’innovazione è il risultato di investimenti in ricerca e sviluppo. Siamo costantemente impegnati nell’identificare la causa principale dei problemi e stiamo costruendo alcuni dei laboratori per capelli più avanzati al mondo.”

Il Dyson Supersonic Nural, nella colorazione Acquamarina Tangerine, è disponibile in Italia al prezzo di 499 Euro, e include cinque accessori. Il prodotto è acquistabile su Dyson.it e nei Dyson Demo Store.