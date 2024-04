Motorola negli scorsi giorni ha presentato al mondo il suo prossimo medio di gamma che arriverà anche in Europa, stiamo parlando di Motorola Edge 50 Pro, attualmente presente in India al prezzo al cambio attuale di 399 euro, sbarcherà nel nostro mercato il 16 Aprile.

Caratteristiche tecniche

Display:

OLED da 6,7 pollici

Risoluzione 1.5K (2.712 x 1.220 pixel)

Frequenza di aggiornamento variabile fino a 144Hz

Luminosità di picco 2.000 nit

Corning Gorilla Glass 5

Processore:

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Memoria:

8GB o 12GB di RAM

256GB di memoria interna

Fotocamera:

Posteriore: Sensore principale da 50MP con autofocus PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13MP Teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e OIS

Frontale: 50MP

Connettività:

5G, WiFi 6E e Bluetooth 5.4

USB-C

NFC

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Audio:

Altoparlanti Con certificazione Dolby Atmos

Batteria:

4.500mAh

Ricarica cablata TurboPower da 125W (ricarica completa in 18 minuti)

Ricarica wireless da 50W

Ricarica inversa da 10W

Come se non bastasse sarà il primo smartphone al mondo ad avere la certificazione Pantone, ovvero rispetterà degli stringenti requisiti per la resa quanto più fedele possibile alla realtà delle immagini.

Ciò che lascia abbastanza sorpresi è però il prezzo di vendita in Europa considerato che abbiamo tra le mani un medio di gamma, parliamo infatti di 699 euro, un incremento non indifferente rispetto al mercato indiano.

Si tratta dunque di un vero medio di gamma di lusso, dal momento che normalmente il prezzo di questa fascia di dispositivi si attesta a livelli molto inferiori, giustificato forse dalla qualità del display ma per certi versi incomprensibile dal momento che con qualche euro in più ci si può portare a casa un top di gamma con prestazioni anche superiori garantite ad esempio da un SoC come lo Snapdragon 8 Gen 3.

Non rimane che attendere per averlo in mano a capire le sensazioni che restituisce questo dispositivo nell’uso di tutti i giorni.