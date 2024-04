Kindle Paperwhite è l’ebook reader definitivo, un prodotto assolutamente completo in ogni sua parte, a partire proprio dalla retroilluminazione, che permette così di poter leggere anche con poca luce ambientale, in vendita ad un prezzo tutt’altro che dispendioso per l’utente finale.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un display da 6,8 pollici di diagonale, con appunto la tonalità della luce regolabile manualmente, in commercio in due varianti: senza e con pubblicità. La differenza, oltre al prezzo di vendita, la fa proprio la visualizzazione di annunci pubblicitari direttamente a schermo, nel momento in cui l’e-book reader si trova in standby. La memoria interna è di 16GB, un quantitativo più che sufficiente per riuscire a memorizzare una infinità di contenuti.

Kindle Paperwhite: che offertissima è attiva su Amazon

Il suo punto di forza, come vi dicevamo, è in parte proprio il prezzo di vendita, poiché oggi gli utenti lo possono acquistare con una riduzione di circa 30 euro rispetto al listino originario di 169 euro. Nello specifico, considerando comunque una garanzia legale della durata di 24 mesi, l’ordine verrà completato con un investimento finale di 139 euro (per la versione senza pubblicità da 16GB). L’acquisto può essere completato direttamente qui.

I bordi sono stati resi decisamente più sottili rispetto alle generazioni precedenti, con una batteria che ha una durata fino a 10 settimane, corrisponde a tutti gli effetti ad un incremento del 20% anche nella velocità di ricarica. La risoluzione è di 300dpi, il display ha trattamento antiriflesso per facilitare e permettere l’utilizzo praticamente ovunque, e la sua resistenza all’acqua, con certificazione IPX8, ne permette ad esempio il posizionamento a bordo vasca, o anche in spiaggia. Coloro che lo acquisteranno riceveranno anche 3 mesi di abbonamento Kindle Unlimited completamente gratis.