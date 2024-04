Motorola Moto G84 è disponibile in promozione per un periodo di tempo estremamente limitato su Amazon, gli utenti si ritrovano oggi ad avere la perfetta occasione di acquistare un prodotto completo sotto ogni punto di vista, ed assolutamente in grado di far spendere poco o niente il consumatore finale.

Lo smartphone parte con l’offrire un display pOLED da 6,55 pollici di diagonale, con una bellissima risoluzione FullHD+, che raggiunge il refresh rate da 120Hz, per una maggiore fluidità. Sotto il cofano, il processore octa-core amplia di molto le possibilità di utilizzo quotidiano, anche grazie alla configurazione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (che risultano essere sempre espandibili tramite microSD).

Motorola Moto G84: lo sconto pazzesco attivo oggi

Il risparmio corre anche sui prodotti di casa Motorola, con la possibilità comunque di riuscire ad acquistare uno dei migliori modelli in circolazione, quale è appunto il Motorola Moto G84, andando a spendere circa 100 euro in meno del listino originario, che corrisponde a 299 euro. L’offerta applicata su Amazon, infatti, prevede una riduzione del 36%, fino ad arrivare al valore finale di soli 193 euro. Completate l’acquisto qui.

L’attenzione verso il comparto fotografico è davvero estremo, infatti non solo Motorola ha snellito il sistema operativo di tutti gli orpelli grafici, offrendo praticamente una esperienza Android Stock, ma anche deciso di aggiungere nella parte posteriore due sensori, di cui il principale è da 50 megapixel, seguito a ruota da un grandangolare da 8 megapixel. La connettività raggiunge fino il 5G, con batteria da 5000mAh, che supporta ricarica rapida a 30W, per riuscire comunque a ricaricare rapidamente il dispositivo, in modo da poter tornare ad utilizzarlo in tempi relativamente brevi, senza attese ulteriori.