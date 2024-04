La scopa elettrica è divenuta nel corso degli anni una componente fondamentale per tutti gli utenti che vogliono pulire la propria casa senza troppi pensieri e problemi, ma sopratutto senza essere ingombrati dalla presenza di un filo di collegamento diretto alla presa della corrente. Tra i tantissimi modelli attualmente in promozione su Amazon troviamo senza dubbio una splendida soluzione lanciata da Philips, oggi disponibile con un sconto del 70%.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi è, per la precisione, FC6723/01, soluzione dalle piccole dimensioni, infatti è estremamente leggera e facilmente maneggevole, che prevede al proprio interno una spazzola con aspirazione a 180 gradi, la quale però porta ad una autonomia complessiva sufficientemente ridotta, non riuscendo a superare i 30 minuti di utilizzo continuativo. La tecnologia Powercyclone 7 raccoglie perfettamente la polvere e lo sporco in ogni pertugio dell’abitazione, mentre gli accessori integrati riescono ad estendere al massimo la sua versatilità.

Scopa elettrica Philips: prezzo folle attivo su Amazon

La scopa elettrica di casa Philips è disponibile su Amazon con uno sconto assolutamente molto interessante, poiché gli utenti possono risparmiare il 70% rispetto al prezzo originario di listino, che di base era di 329,99 euro. L’offerta applicata dal sito di e-commerce, prevede infatti una riduzione automatica, che porta così la spesa da sostenere a soli 99,99 euro. Acquistate il prodotto a questo link.

Il dispositivo riesce ad aspirare fino al 98% di polvere e di sporco con una sola passata, catturando anche la polvere nascosta, data la presenza di una striscia LED nella parte anteriore. Sono disponibili due impostazioni di velocità, per riuscire a regolarsi in base al livello di sporcizia del proprio ambiente, mentre in confezione si trova tutta la dotazione necessaria e sufficiente per riuscire a garantire la corretta pulizia.