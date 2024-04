Viaggiare in auto è senza alcun dubbio il modo più utilizzato di spostarsi nonchè anche uno dei più pericolosi dal momento che espone costantemente al rischio di incidente, utilizzare dunque i dispositivi di sicurezza è essenziale per poter essere, per quanto possibile, protetti dagli impatti, ciò ovviamente è valido per gli adulti, per i bambini si rende necessario l’utilizzo del seggiolino, in grado di offrire una protezione più adatta e maggiore in virtù delle dimensioni ridotte.

Questa tematica è dunque molto importante e necessita di particolare attenzione da parte dei vari enti regolatori di queste tecnologie, tra i quali figura l’ADAC, che dopo aver effettuato alcuni test, ha dichiarato la presenza di seri problemi di sicurezza del seggiolino “Viaggio Twist” con relativa base Isofix “Base Twist” del produttore Peg Perego, arrivandone a sconsigliare addirittura l’uso.

Crash test fallito

La motivazione che ha spinto ADAC ha dichiarare inutilizzabili questi prodotti è un crash test che ha visto staccarsi dalla sua base Isofix e venire eiettato in avanti con conseguenti rischi altissimi di danni per il bambini eventualmente seduto su esso.

Nei test dunque effettuati sono state rilevate carenze in termini di sicurezza del seggiolino ed ecco che dunque ADAC ha sconsigliato l’acquisto di quest’ultimo e dei prodotti Peg Perego, cosa che ha portato l’azienda a lanciare una risposta immediata in merito per evitare ulteriori ripercussioni sul mercato, attestando di aver bloccato immediatamente le consegne del suo prodotto e di essere già a lavoro per capire le problematiche e risolverle, al momento solo poche unità sono state consegnate in Germania, probabilmente verranno richiamate, sebbene in base a quanto detto da ADAC molteplici seggiolini sono compatibili con la base Isofix che ha presentato questo problema.

Il test completo di ADAC su 24 modelli di seggiolini sarà pubblicato il 21 maggio 2024, i risultati Peg Perego sono stati pubblicati in anticipo per motivi di sicurezza.