Gmail, l'AGGIORNAMENTO che gli utenti hanno atteso per anni è pronto

Purtroppo c’è un problema nel mondo della posta elettronica che riguarda Gmail e tutti gli altri client, ovvero quello dell’e-mail spam. Più utenti ogni giorno si ritrovano a ricevere dei messaggi ambigui, i quali portano spesso su strade diverse rispetto a quelle che si intendeva prendere.

Molto spesso viene visualizzato uno sconto interessante ma è necessario fornire il proprio indirizzo e-mail. Lo stesso capita quando un sito web costringe in maniera subdola l’utente ad accettare di ricevere degli aggiornamenti. Capita altrettanto spesso che, di conseguenza a tutto questo, l’utente si dimentichi di annullare l’iscrizione e che la sua casella di posta elettronica venga invasa da centinaia di messaggi che restano inesorabilmente non letti.

Proprio per questo motivo, Gmail sta per prendere delle precauzioni. La prossima funzionalità che Google sta per introdurre al suo interno, mira ad offrire agli utenti un maggiore controllo sulle mail spam.

Gmail si aggiorna: niente più e-mail spam, sarà rapidissimo annullare le iscrizioni

Secondo quanto riportato da alcune fonti, sembra che Google stia sviluppando una nuova feature utile per gestire le mail spam. Questa, che si chiamerebbe “Gestisci iscrizioni“, dovrebbe arrivare proprio su Gmail. La novità è stata appositamente progettata per isolare ed allo stesso tempo organizzare la moltitudine di newsletter ed e-mail promozionali che arrivano spesso ad invadere la casella di posta.

A rivelare la novità ci avrebbero pensato alcune stringhe di codice trovate nel nuovo aggiornamento in arrivo, disponibile solo per alcuni utenti beta. Il nuovo filtro che sta per essere introdotto, dovrebbe riuscire a rendere tutto più semplice semplicemente individuabile, così come i potenziali spam.

La cosa più importante è che sta per arrivare inoltre è il pulsante per annullare le iscrizioni. Gmail introdurrà questa novità proprio per rendere più veloce il processo che revocherà ogni iscrizione ai siti. A breve dovrebbe arrivare il nuovo aggiornamento, ma non si sa con precisione quando.