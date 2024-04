TIM è il miglior gestore: le POWER fino a 300 GB in 5G lo dimostrano

Quando TIM usa la forza, c’è poco da fare: gli altri gestori devono inchinarsi. Il provider italiano ha messo la freccia ed ha superato in un sol colpo tutti i gestori concorrenti. Le offerte che mette sul piatto questa volta si chiamano Power e sono ben tre, tutte differenti tra loro ma con lo stesso target: battere la concorrenza, soprattutto quella di alcune realtà mobili.

Le offerte di TIM per aprile: ecco le Power con tutto incluso

Inizialmente tutti si sono soffermati sulla prima soluzione mobile, ovvero la Power Special. Al suo interno questa offerta permette di trovare tutto ciò che serve e per un prezzo fuori dal comune, ovvero solo 9,99 € al mese. Cosa c’è dunque in questa spettacolare promozione? Ecco minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso chiunque e 300 giga in connessione 5G con 11 giga da sfruttare anche all’estero. Il prezzo mensile è unico ma c’è di più: il primo mese e il costo di attivazione sono totalmente gratuiti.

Lo stesso vale anche per l’altra soluzione, ovvero la TIM Power Supreme Easy. Questa, con un prezzo di soli 7,99 € offre contenuti straordinari, pur non avendo il 5G. Al suo interno infatti gli utenti possono trovare minuti senza limiti e 200 messaggi come nel caso della Special ma con 200 giga in 4G di cui 8 in UE.

Termina come fanalino di coda l’offerta meglio nota con il nome di TIM Power Iron, una soluzione per chi vuole avere il risparmio massimo. Spendere poco, in questo caso solo 6,99 € al mese, non significa avere poco: all’interno dell’offerta ci sono infatti 150 giga per navigare sul web in 4G con 8 giga nell’UE. In merito alla parte restante invece ecco minuti senza limiti verso chiunque con 200 SMS disponibili.

Ricordiamo ovviamente che non tutti gli utenti possono accedere a queste straordinarie soluzioni. TIM vuole dare del filo da torcere solo ad Iliad e a tutti i gestori virtuali, per cui solo chi proviene da questa realtà può scegliere le Power.