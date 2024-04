Recentemente è stato svelato il nuovo modello Toyota, la 4Runner del 2025. Il nuovo gioiello della casa automobilistica presenta dei dettagli davvero interessanti. Primo fra tutti, spicca la presenza di una plancia leggermente modificata. Mentre molte vetture moderne puntano sui touchscreen Toyota ha deciso di puntare, invece, su numerosi pulsanti fisici.

Il nuovo modello Toyota ridimensiona il touchscreen

I motivi dietro questa scelta sembrano essere molto semplici. La nuova Toyota 4Runner del 2025 vuole concentrarsi soprattutto sulla praticità e sull’usabilità. A tal proposito, Benjamin Jimenez, capo designer degli interni, ha guidato il team di progettazione adottando un approccio diverso da quello comunemente usato.

Piuttosto che seguire le mode del momento il team si è focalizzato soprattutto sull’essenzialità per rendere il 4Runner facile da usare. Infatti, anche se molto utilizzati, i touchscreen vengono considerati da molti poco pratici. Secondo molti automobilisti questi non sempre rappresentano la scelta migliore durante la guida. I touchscreen possono diventare elementi di distrazione soprattutto perché complessi da utilizzare, soprattutto per gli utenti che sono un po’ più avanti con l’età.

Un esempio pratico riguarda l’accensione del riscaldamento. Per farlo attraverso il touchscreen bisogna accedere ai diversi menù con una serie di passaggi che potrebbero risultare macchinosi soprattutto mentre si è alla guida. Da questo punto di vista i pulsanti fisici sono più istantanei e di conseguenza più intuitivi.

Il processo di progettazione della plancia del nuovo SUV Toyota è stato caratterizzato da una serie di sfide relative al posizionamento dei diversi pulsanti per poter coprire tutte le funzioni che il veicolo offrirà ai suoi automobilisti. Il risultato finale mostra un interno davvero sofisticato e funzionale.

Questo nuovo veicolo mostra l’ideale di Toyota che va sempre controcorrente rispetto le mode del momento. Il 4Runner si presenta come un SUV vecchia scuola pronto a dimostrare che certe soluzioni considerate da molti superate, possono invece essere molto apprezzate e soprattutto utili.