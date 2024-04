Xiaomi potrebbe espandere ulteriormente la famiglia di dispositivi Xiaomi 14 nel corso dei prossimi mesi. Il produttore cinese, infatti, sta lavorando a due nuovi smartphone dalle caratteristiche tecniche molto interessanti.

I device in questione dovrebbero prendere il nome di Xiaomi 14T e 14T Pro. I riferimenti ai due terminali sono emersi direttamente dal codice di HyperOS, il sistema operativo proprietario del brand.

Sebbene non ci siano dettagli certi sulla scheda tecnica dei due dispositivi, possiamo immaginare che il brand cinese punti alla fascia medio-alta del mercato. I primi a scovare questi riferimenti sono stati i ragazzi di Android Headlines attraverso l’attenta analisi del codice sorgete del sistema operativo.

Xiaomi pronta ad ampliare la gamma di device appartenenti alla famiglia di top di gamma, in arrivo i nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro

Tra i file di sistema sono emersi dettagli riguardanti il nome in codice “rothko” e il numero di serie “N12”. Gli analisti hanno riconosciuto immediatamente dei chiari riferimenti al Redmi K70 Ultra che potrebbe rappresentare la base di partenza per questi Xiaomi 14T.

In particolare, il device Redmi potrebbe essere stato usato come riferimento per il 14T Pro, anche se con alcune modifiche minori ma sostanziali. Questo significa che i due terminali potrebbero avere in comune gran parte della scheda tecnica anche se ci saranno elementi che differiranno.

Il cuore del device sarà il SoC MediaTek Dimensity 9300 per garantire potenza e versatilità. Alcuni analisti, invece, ritengono che Xiaomi possa scegliere un approccio più conservativo. Infatti, il gigante cinese potrebbe montare il SoC Dimensity 8200 Ultra utilizzato sulla generazione precedente.

Entrambe le indiscrezioni potrebbero essere vere. Se Xiaomi manterrà l’approccio utilizzato per la generazione precedente, la differenza tra la variante 14T e la 14T Pro sarà proprio il chipset utilizzato. Per la versione più prestazionale, il produttore utilizzerà il SoC Dimensity 9300 mentre per la variante base il chipset della scorsa generazione.

Allo stato attuale, non è possibile considerare come certa nessuna delle indiscrezioni emerse. Infatti, il Redmi K70 sarà presentato in Cina nel corso dell’estate, più precisamente ad agosto. Possiamo immaginare che la serie 14T rappresenterà la variante internazionale di questa famiglia con il lancio previsto a settembre.