Dopo anni di attesa e speculazioni, sembra che Spotify stia finalmente per compiere un passo epocale nel mondo dello streaming musicale. L’introduzione dell’audio lossless, tanto agognata dagli appassionati di alta fedeltà sonora, sembra essere sul punto di diventare realtà. Un recente scoop ha rivelato che l’azienda potrebbe presto lanciare una nuova opzione di abbonamento chiamata Music Pro. Essa includerà anche altre funzionalità avanzate.

Tale annuncio ha scatenato un’onda di entusiasmo tra coloro che da tempo attendono un miglioramento significativo della piattaforma.

Spotify si rivoluziona, ecco cosa cambia

Le recenti scoperte sulle ultime novità in arrivo su Spotify, sono emerse da un’analisi delle stringhe di codice dell’app per Android, condotta da un utente su Reddit. Questo ha portato alla luce dettagli intriganti sui piani futuri della società per l’audio loss-less. Secondo le informazioni divulgate, l’opzione Music Pro potrebbe essere integrata nell’abbonamento esistente. Offrendo la possibilità di godere di un suono qualitativamente superiore senza dover sottoscrivere un piano separato. Per quanto riguarda il prezzo di questa aggiunta, non è ancora stato confermato. Ciò ha lasciato aperte molte speculazioni sulla sua accessibilità.

Ma le novità non finiscono qui. Spotify sembra infatti intenzionata ad offrire altri strumenti avanzati per gestire la propria libreria musicale. Si parla di funzionalità di filtraggio più sofisticate e dell’ottimizzazione per le cuffie. La quale promette di migliorare ulteriormente l’esperienza di ascolto su modelli specifici di auricolari. Queste aggiunte potrebbero rappresentare un punto di svolta per la piattaforma. Consentendole di differenziarsi ancora di più dalla concorrenza e di soddisfare le esigenze sempre più sofisticate degli appassionati del settore. Ma nonostante tutto è comunque molto probabile che continui a mantenere la sua posizione di leader indiscussa nel settore. Ruolo che è riuscita a proteggere con una certa abilità già da diversi anni. Non ci resta che attendere e vedere come si evolveranno le cose in futuro.