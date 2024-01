L’applicazione Spotify rappresenta una vasta biblioteca musicale digitale che offre agli utenti l’accesso a un incredibile assortimento di brani musicali. Questa piattaforma di servizi musicali digitali consente a ciascun utente di esplorare e ascoltare i propri artisti e generi musicali preferiti con facilità.

Spotify è disponibile in due versioni principali: la versione gratuita, denominata Spotify Free, e la versione a pagamento, conosciuta come Spotify Premium. La versione Premium richiede un abbonamento mensile al costo di 10,99 euro, offrendo una serie di vantaggi che migliorano notevolmente l’esperienza utente. Per attivare la versione gratuita, è sufficiente associare un indirizzo e–mail, ma questa opzione comporta la presenza di annunci pubblicitari ogni 15 minuti di riproduzione musicale. D’altra parte, gli utenti Premium godono di un’esperienza senza interruzioni pubblicitarie.

Come migliorare la qualità audio su Spotify

I vantaggi dell’abbonamento Premium, oltre all’assenza di pubblicità, comprendono anche la possibilità di ascoltare musica offline e scaricare tracce su ben cinque dispositivi diversi. Inoltre, la riproduzione musicale segue l’ordine personalizzato scelto dall’utente, fornendo un maggiore controllo sull’esperienza di ascolto.

Esistono diverse opzioni che consentono a tutti gli utenti di personalizzare e ottimizzare la piattaforma di streaming musicale in base alle proprie abitudini e necessità. Tra queste opzioni, vi è la possibilità di adottare una soluzione intelligente per migliorare la qualità audio durante la riproduzione dei brani musicali su Spotify.

La soluzione proposta è molto semplice, ma permette di ottenere risultati ottimali. Questo procedimento consiste nell’utilizzare la funzione predefinita di Spotify che permette di normalizzare l’audio dei diversi brani disponibili sull’app. Questa funzione mantiene un livello di volume costante ed efficiente su tutte le tracce riprodotte, riducendo al minimo i fastidiosi rumori esterni.

Per attivare questa funzione su dispositivi con sistema operativo iOS è sufficiente seguire alcuni passaggi chiave. Basta aprire l’app Spotify, dirigendosi su “Profilo“, “Impostazioni” e “Privacy“. A questo punto bisogna selezionare la voce “Riproduzione” e attivare la normalizzazione audio.

Per i dispositivi Android, il procedimento è simile, ma la denominazione da cercare è “Normalizza volume“.

Adottando questi semplici passaggi, gli utenti possono migliorare significativamente la qualità audio durante la riproduzione musicale su Spotify, eliminando eventuali problemi legati al volume e garantendo un’esperienza di ascolto ottimale.