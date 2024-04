Oppo è in procinto di lanciare il successore di A2 Pro arrivato nel mercato lo scorso settembre, parliamo di A3 Pro, device sostanzialmente identico al precedente ma che presenta alcune differenze, in primis sarà venduto in diversi materiali, pelle e vetro, poi venterà le reti di nuova generazione ed anche il Gorilla Glass Victus 2, generalmente presente sui device top di gamma.

Il processore, il display e le fotocamere sono pressoché le stesse, a cambiare saranno però le certificazioni di resistenza, quest’ultimo ne vanta infatti ben 3: IP69, IP68 e IP66: è il primo appartenente a questo segmento a potersi vantare di una tripla protezione.

Le fasce di prezzo sono le seguenti:

Oppo A3 Pro 8-256GB: 1.999 yuan al cambio circa 259 euro

Oppo A3 Pro 12-256GB: 2.199 yuan al cambio circa 285 euro

Oppo A3 Pro 12-512GB: 2.499 yuan al cambio circa 324 euro

È altamente probabile però che in Europa tra dazi di importazione e varie tasse il prezzo possa risultare più elevato rispetto a quello del cambio netto, non rimane che attendere la presentazione ufficiale per vedere come funziona questo dispositivo che da sempre è stato simbolo di affidabilità e design.

Scheda tecnica ufficiale