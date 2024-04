L’industria delle telecomunicazioni italiana è in fermento, poiché WindTre annuncia una svolta significativa nel settore delle reti mobili. La decisione di disattivare progressivamente il 3G su tutto il territorio nazionale segna un passaggio importante verso un futuro dominato dal 4G e dal 5G. Trasformando radicalmente il modo in cui gli italiani si connettono e comunicano reciprocamente.

Questo ambizioso progetto è il risultato di un lungo processo di pianificazione. Ed è stato concepito per ottimizzare l’uso dello spettro radio e garantire una linea più veloce e affidabile. Oltre che di un impegno costante nel tentare di fornire le migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato. La dismissione della rete 3 G sulla banda 2100

MHz è solo il primo passo di un percorso che porterà l’Italia verso una nuova era digitale.

WindTre, cosa comporterà questa modifica?

Innanzitutto, comporterà una significativa accelerazione delle velocità di connessione della rete WindTre. Consentendo di scaricare file, guardare video in streaming e navigare su internet con una rapidità mai vista prima. La nuova rete super veloce porterà anche nuove opportunità nel campo dell’Internet delle cose (IoT). Consentendo la connessione di un numero sempre maggiore di dispositivi intelligenti. Dai frigoriferi alle auto autonome.

In più, l’avvento del 5G aprirà la strada a nuove applicazioni e servizi innovativi. Come la realtà aumentata e la telemedicina, trasformando radicalmente la nostra vita quotidiana. Ad ogni modo, mentre ci dirigiamo verso un futuro sempre più connesso, è importante assicurarsi che nessuno venga lasciato indietro durante questa transizione. Per questo motivo, WindTre ha deciso di mantenere attivo il servizio 3G sulla banda 900 MHz durante questo cambiamento. Cosicche anche coloro che possiedono dispositivi più datati possano continuare a usufruire dei servizi di telefonia e dati offerti dall’operatore. In ogni caso per essere informati su altre interessanti novità che l’operatore ha intenzione di lanciare, vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Qui troverete anche moltissime promozioni di telefonia mobile e fissa conveniente. Selezionate quella che risulta essere più idonea alle vostre esigenze e preferenze.