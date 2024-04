TIM si confronta con Iliad: 3 offerte Power arrivano fino a 300 GB

È un classico: appena comincia la primavera parte la nuova campagna promozionale di TIM, soprattutto lato mobile. Oggi il gestore italiano mette sul piatto delle offerte straordinarie che possono ravvivare l’interesse di molti. Le Power sono tre, tutte convenienti e tutte piene di giga.

L’obiettivo è andare a scomodare alcuni gestori sottraendogli degli utenti. TIM ci prova e questa volta probabilmente ci riuscirà senza troppi problemi.

TIM ha trovato l’antidoto per i virtuali e per Iliad, ecco le Power fino a 300 GB

Partendo dalla prima proposta, quella migliore in assoluto, il nome è Power Special. Gli utenti possono beneficiare di un quantitativo di ben 300 giga in rete 5G tutti i mesi. Ci sono anche minuti senza limiti verso tutti e 200 messaggi verso tutti per un prezzo mensile di soli 9,99 € al mese.

La seconda offerta segue un po’ le orme della prima e lascia che anche la terza faccia lo stesso. La TIM Power Supreme Easy consente per soli 7,99 € al mese di avere veramente tutto. Al suo interno ecco che ci sono minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti e 150 giga in 4G.

Si finisce con l’offerta più conveniente, ovvero la famosa TIM Power Iron, una delle più scelte degli ultimi tempi. Questa vanta la presenza di ben 150 giga in 4G ed anche di minuti senza limiti verso tutti ed 200 SMS. Il prezzo è di soli 6,99 € al mese.

Il primo mese viene offerto totalmente gratis dal gestore italiano che dunque porta gli utenti a dover effettuare il primo pagamento solo a partire dal secondo mese in poi.

Bisogna ricordare che non tutti possono avere il privilegio di sottoscrivere queste offerte: sono disponibili infatti solo per chi proviene da alcuni gestori. Più precisamente TIM ha destinato le sue Power a coloro che decidono dunque di abbandonare un gestore virtuale o Iliad.