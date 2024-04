WhatsApp, l'UNICO modo per spiare GRATIS è questo qui

Più persone credevano che il fenomeno dello spionaggio fosse stato definitivamente debellato ma non è assolutamente così. Purtroppo ci sono ancora dei metodi utili per riuscire a ficcare il naso in affari che appartengono ad altre persone, come ad esempio l’accesso o l’uscita da WhatsApp.

Certo, non si tratta di un metodo invasivo come quello che permetteva di scoprire il contenuto delle conversazioni, ma si tratta sempre di interessarsi della vita e delle azioni delle altre persone. L’unico modo per riuscirci in questo caso, anche seguendo i canoni della legge, è scaricare l’applicazione di terze parti nota con il nome di Whats Tracker. Già da diverso tempo si parla insistentemente di questa soluzione, utile soprattutto per scoprire quando una persona entra o esce da WhatsApp non avendo l’ultimo accesso attivo. Con una risorsa di questo genere, è possibile scoprire tutto.

WhatsApp, attenzione: possono spiarvi utilizzando questa nuova applicazione

Non serve imparare qualcosa di particolare per utilizzarla, ma solo attenersi alle sue indicazioni. Una volta scaricata l’applicazione, tutto quello che bisogna fare è scegliere gli utenti da tenere d’occhio durante la giornata, ovviamente compresi all’interno dei propri contatti. Whats Tracker sarà capace di monitorare queste persone per ogni accesso e per ogni uscita.

Il discorso è semplice: ogni volta che una persona spiata da questa applicazione entra su WhatsApp, lo spione che la sta usando riceve una notifica. Lo stesso vale per ogni volta che quella persona esce dalla celebre applicazione di messaggistica: anche in quel caso arriverà una notifica.

Alla fine della giornata poi, per fornire un quadro più chiaro, Whats Tracker concederà all’utente un report completo. Nell’elenco ci saranno tutte le entrate e tutte le uscite degli utenti monitorati. In poche parole chi ha l’ultimo accesso disattivato, non può fare nulla di fronte ad una risorsa di questo genere, peraltro anche gratuita.