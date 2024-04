CoopVoce costa 9 EURO e offre 300 GIGA: ci sono dei regali

Non bisogna dare ascolto solo ai gestori più famosi, ma anche a quelli che fino a pochi anni fa venivano definiti outsider. CoopVoce, il re dei gestori virtuali attualmente, era uno di questi ma ora la storia è cambiata nettamente.

Questa realtà, divenuta di primo piano soprattutto negli ultimi due anni, sta continuando a mettere legna al fuoco per far ardere il suo bacino di utenti. Sono sempre di più le persone che si avvicinano al famoso gestore di Coop, ormai famoso per la sua convenienza e per la quantità dei contenuti. Sarebbe assolutamente necessario dare uno sguardo anche alla concorrenza, ma quando arrivano offerte come quella attualmente disponibile sul sito ufficiale, bisogna solo guardare a sé stessi.

Per chi non se ne fosse accorto infatti sul portale di CoopVoce è attualmente disponibile l’ultima EXTRA 300. Già dal nome i più avvezzi al mondo della telefonia avranno capito di cosa si tratta. L’offerta, che non lesina sotto alcun aspetto, diventa disponibile nel momento del bisogno. Tanti gestori infatti sono riusciti a raccogliere le energie e a lanciare offerte stratosferiche, ma ora con questa soluzione non c’è gara che tenga.

CoopVoce fa vedere i muscoli: arriva la nuova EXTRA 300 con tutto incluso

Per avere tutto bisogna spesso valutare le offerte che CoopVoce offre sul suo sito ufficiale. L’azienda virtuale mette questa volta a disposizione un’offerta fantastica, tra quelle che si fatica a credere come reali. La nuova EXTRA 300, che costa ogni mese 9,90 € per sempre, è arrivata con lo scopo di dominare.

Molto probabilmente, sia per il prezzo che per i contenuti mensili, ci riuscirà. L’offerta mette a disposizione mensilmente minuti senza limiti verso chiunque e 1000 SMS verso tutti. Il prezzo mensile è basso, ma i giga sono tanti: ce ne sono 300 in 4G.

Il primo mese è gratis come il costo di attivazione ma ricordate: c’è tempo fino alla fine del mese per poterla sottoscrivere.