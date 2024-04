TIM Power, le 3 OFFERTE super del mese di aprile fino a 200 GB

Di grandi occasioni ce ne sono state tante negli ultimi mesi ma in questo caso non si può fare altro che fare un plauso ad un’azienda: TIM. Questo gestore, che in Italia ha dato i natali al mondo della telefonia sia mobile che fissa, sta cercando di riprendere in mano il pallino del gioco.

A questo punto è arrivato il momento di cominciare con la nuova campagna promozionale, quella fatta di tre offerte mobili. Al suo interno ci sono soluzioni piene di giga e con prezzi che non superano i 9,99 € al mese. La gamma in questione che sta portando scompiglio tra i gestori rivali prende il nome di Power.

TIM lancia le sue nuove offerte strapiene di giga, ecco le Power

La prima soluzione mobile che gli utenti possono valutare è la TIM Power Special. Costa ogni mese solo 9,99 €, includendo al suo interno minuti senza limiti con 200 messaggi verso tutti e un quantitativo di 300 giga in 5G per navigare sul web. Ci sono anche 11 giga da sfruttare nell’Unione Europea per connettersi ad Internet all’estero.

C’è un’altra soluzione che potrebbe interessare più utenti per un rientro o per una prima sottoscrizione, ovvero la TIM Power Supreme Easy. Di “supremo” c’è il prezzo: solo 7,99 € al mese per avere tutto. Al suo interno questa promozione mobile include infatti minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti e ben 150 giga in rete 4G.

Si termina con l’offerta meno costosa di tutte, che però non lascia nulla al caso. La TIM Power Iron, una delle più sottoscritte degli ultimi mesi, vanta al suo interno 150 giga in 4G con minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. Il prezzo? Solo 6,99 € al mese.

Se poi vi state interrogando su quali sono i costi da sostenere, bisogna sapere che il primo mese e il costo di attivazione sono totalmente offerti da TIM.