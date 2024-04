Nelle ultime notizie provenienti dal mondo degli smartphone, è emersa l’anticipazione di un nuovo modello della serie Redmi, nella sua versione 13. Questo dispositivo è stato individuato all’interno del codice di Xiaomi HyperOS, suggerendo un imminente debutto sul mercato.

Il nuovo telefono si affiancherà al Redmi13C, già annunciato lo scorso novembre in Cina e ora disponibile anche in Italia. Ma, mentre i fan attendono con ansia il nuovo arrivo, le informazioni trapelate suggeriscono che le differenze rispetto al modello precedente potrebbero essere limitate.

Redmi 13, tutto quello che è stato rivelato su di lui

Una delle principali somiglianze tra il Redmi 13 e il suo predecessore è il processore MediaTek Helio G88, che sembra essere confermato anche per questa nuova versione. Una scelta che potrebbe sollevare qualche domanda. Considerando che il Redmi12 è stato rilasciato nell’estate del 2023. Ma le informazioni trapelate dal codice confermano chiaramente questa informazione. Nonostante ciò, gli appassionati si augurano almeno un lieve miglioramento nelle prestazioni complessive e nelle capacità fotografiche.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli sul sistema operativo, è emerso che il 13 sarà dotato di HyperOS, basato su Android 14. Al momento, però, non sono disponibili info dettagliate su eventuali miglioramenti o nuove potenzialità. Passando alle specifiche tecniche, il dispositivo sembra mantenere molte delle caratteristiche del 12. Le dimensioni e il peso sono simili, mentre il display LCD da 6,79 pollici con risoluzione 2460×1080 resta invariato. Anche la memoria RAM e lo spazio di archiviazione interno sembrano essere gli stessi. Con opzioni da 4/8GB di RAM LPDDR4x e 128/256GB di memoria interna eMMC 5.1, espandibile fino a 1TB. Anche se potrebbero esserci piccole differenze nelle varianti disponibili per mercati specifici. Non ci resta che attendere per scoprire in cosa consistono queste “diversità”. Continuate a seguirci per essere sempre informati sulle ultime novità di questo tipo, relative al settore tech nel nostro paese e nel mondo.