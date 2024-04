Vodafone distrugge TIM con due OFFERTE: le Silver costano 7 EURO

Quando un gestore come Vodafone decide di fare sul serio, gli altri non possono fare altro che guardarsi le spalle. Il provider anglosassone è venuto fuori con delle offerte straordinarie che fanno parte della gamma Silver e che ogni ogni mese offrono fino a 150 giga.

Destinando queste soluzioni mobili solo ad alcuni utenti che attualmente hanno un accordo con determinati gestori, l’intento è quello di continuare a dominare. C’è anche anche un piacevole regalo che consiste in un quantitativo di giga in più ogni mese.

Vodafone ha superato tutti: le Silver hanno ogni contenuto al loro interno

Chi vuole scegliere le offerte di Vodafone deve sapere che questa volta non ci sarà modo per avere di meglio. Percorso che il gestore intende far fare agli utenti e quello inverso rispetto a quando hanno deciso di abbandonare l’azienda. Tornare questa volta sarà possibile e scegliendo una delle due Silver, quelle che partono da soli 6,99 € al mese.

Proprio con questo prezzo, la prima delle due promo disponibili mette a disposizione chiamate e messaggi senza limiti verso tutte le numerazioni. Per quanto riguarda la connessione su Internet, ci sono 100 giga in 4G.

L’altra offerta garantisce qualcosa in più ma ha anche un prezzo più alto: 9,99 € al mese. Con tale soluzione Vodafone permette di avere minuti e messaggi senza limiti ma con 150 giga in 4G.

Non bisogna perdere di vista però un canone fondamentale: a poter sottoscrivere le Silver sono solo ed esclusivamente coloro che provengono da Iliad o da un gestore virtuale. Queste sono infatti le aziende a cui Vodafone ha deciso di dar fastidio, togliendogli un gran numero di utenti.

È da tener conto anche un’altra soluzione, ovvero quella che garantisce giga in più da accumulare a quelli già presenti nel Silver. Gli utenti Vodafone che sottoscrivono una di queste due offerte, possono avere 50 giga in più più tutti i mesi semplicemente scegliendo il servizio di ricarica automatica gratuito SmartPay.