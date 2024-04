Windows 11 è l’ultimo sistema operativo di Microsoft e gode ovviamente di aggiornamenti costanti che ne migliorano le funzionalità aggiungendone di nuove, quella di cui vi vogliamo parlare oggi però non è una feature nuova bensì il grande ritorno di una feature già presente nelle vecchie versioni ma poi rimossa nell’aggiornamento 23H2, si tratta di una funzionalità poco conosciuta ma amatissima da coloro che ne erano a conoscenza, si tratta della possibilità di spostare i file direttamente nella barra di ricerca di Esplora file.

Per chi non lo sapesse nella barra di ricerca di Esplora file è presente il percorso da seguire per arrivare a una determinata directory, in Windows è possibile cliccare sul nome delle varie cartelle seguite all’interno del percorso per spostarsi in una directory con facilità, in passato era anche possibile trascinare un file su una di queste cartelle presenti all’interno del percorso indicato nella barra di ricerca di esplora file per poter spostare il file direttamente all’interno di quest’ultima, non si sa bene perché ma Microsoft aveva rimosso questa possibilità che a quanto pare sta per tornare.

Sembra infatti che nelle ultime versioni di Windows offerte in prova agli insider questa funzionalità sia stata riattivata per la felicità di coloro che ne erano a conoscenza, ora infatti basterà semplicemente spostare un file piuttosto che seguire la combinazione di comandi taglia e incolla.

Torna la possibilità di trascinare i files

Un utente che risponde al nome di PhantomOcean3 ha postato un video dimostrativo direttamene sulla sua pagina X, eccolo qui:

The latest Beta Channel build (22635.3420) adds file drag and drop to the modern File Explorer address bar! This functionality is gradually rolling out, and can be enabled by running: vivetool /enable /id:47664723 pic.twitter.com/34KxfrQxDh — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) March 29, 2024

Come potete ben vedere dunque nulla di più semplice, si tratta di un ritorno al passato per Windows 11 che sicuramente farà contenti tutti coloro che erano a conoscenza di questa funzionalità, Esplora file sta andando incontro a una consistente tranches di aggiornamenti che ne stanno migliorando il design e le funzionalità giorno dopo giorno, molto presto assisteremo anche all’arrivo dell’intelligenza artificiale.