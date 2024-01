L’introduzione di HyperOS di Xiaomi nel mercato asiatico, seguita dal suo recente lancio in Europa per lo smartphone Xiaomi 13T Pro, ha generato notevole interesse e anticipazioni riguardo alle caratteristiche, alle dimensioni e agli impatti sulle prestazioni dei dispositivi mobili. HyperOS, annunciato poco più di due mesi fa, rappresenta un nuovo sistema operativo sviluppato dalla casa di produzione cinese che promette miglioramenti significativi rispetto alla precedente interfaccia MIUI.

Il 6 gennaio, Xiaomi ha iniziato il rollout dell’aggiornamento HyperOS 1.0.3.0 per lo smartphone di fascia alta, Xiaomi 13T Pro, in Europa. Il processo di distribuzione è ancora in corso, e gli utenti dovranno aspettare che l’aggiornamento sia disponibile per i loro dispositivi. Nonostante alcune speculazioni iniziali riguardo alle dimensioni del sistema operativo, HyperOS su Xiaomi 13T Pro pesa solo 5,8 GB, rendendo il download relativamente veloce.

L’arrivo di HyperOS di Xiaomi in Europa

HyperOS si presenta come un sistema operativo che coniuga Android 14 con le patch di sicurezza di dicembre. A differenza delle aspettative generate in fase di presentazione, il sistema operativo non rappresenta un redesign totale rispetto a MIUI, ma piuttosto apporta miglioramenti e cambiamenti minimi, mantenendo una certa continuità con la precedente custom ROM di Xiaomi. L’azienda cinese promette un focus particolare su prestazioni, efficienza e stabilità del segnale, con miglioramenti rispetto alla precedente interfaccia.

L’attenzione si è anche concentrata sulla politica di rollout di HyperOS, che prevede il preinstallamento su alcuni modelli, come la POCO X6 Series, e successivi aggiornamenti per decine di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO nel corso del 2024. Tra i primi dispositivi ad essere aggiornati si annoverano quelli delle linee Xiaomi 13 e 13T, Redmi Note 12 e Xiaomi Pad 6. Questa strategia indica un impegno significativo da parte di Xiaomi nel garantire che un ampio spettro di utenti possa beneficiare delle nuove funzionalità e delle migliorie introdotte da HyperOS.

L’arrivo di HyperOS in Europa rappresenta un passo significativo nella strategia di Xiaomi per offrire esperienze utente sempre più avanzate. Gli utenti attuali e futuri possono ora aspettare una maggiore stabilità e efficienza del sistema operativo dei loro dispositivi. Il futuro vedrà ulteriori sviluppi e aggiornamenti, poiché Xiaomi si impegna a portare HyperOS su un numero sempre maggiore di dispositivi, ampliando così la portata e l’adozione del suo nuovo sistema operativo.