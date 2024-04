Il settore wearable è molto importante per Samsung tanto che il brand coreano è concentrata sullo sviluppo della nuova serie Galaxy Watch 7. Il gigante tecnologico sta lavorando alla prossima generazione di smartwatch per introdurre novità tecniche e funzionali.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, la famiglia Galaxy Watch 7 potrebbe essere presentata molto presto. Per questo motivo, sono già disponibili alcune informazioni su quella che si presume essere la scheda tecnica definitiva.

In particolare, gli analisti si attendono il debutto di tre diversi smartwatch caratterizzati rispettivamente dai numeri di modello SM-L30x, SM-L31x e SM-L70x. Al momento non è chiaro a quale codice alfanumerico sia associato uno specifico device, ma tra uno di questi ci sarà il Galaxy Watch 7 Pro.

Samsung sta ultimando lo sviluppo di Galaxy Watch 7, la nuova generazione di smartwatch dell’azienda coreana

Questo wearable si configura come il più potente della gamma, in grado di offrire un’esperienza migliore ai propri utenti. Inoltre, il lancio della variante Pro non è una novità assoluta per Samsung.

Il brand aveva già presentato il Galaxy Watch 5 Pro ma poi ha scelto di non lanciare una versione Pro per il Galaxy Watch 6. Questa nuova generazione potrà contare sul ritorno di una variante potenziata.

Le informazioni a riguardo sono ancora molto poche, ma possiamo scoprire qualche dettaglio in più basandoci sui dettagli attualmente disponibili. In particolare, sono trapelati alcuni dati sullo smartwatch SM-L70x. Questo dispositivo indossabile sarà contraddistinto dal seriale EB-BL705ABY e avrà una batteria da 578mAh.

Considerando che si tratta della capacità più alta attualmente disponibile e che il valore è in linea con i 573mAh del Galaxy Watch 5 Pro, possiamo supporre che lo smartwatch SM-L70x sarà il Galaxy Watch 7 Pro.

I modelli SM-L30x e SM-L31x saranno caratterizzati da batterie più modeste, in linea con le versioni standard degli orologi smart di Samsung. In questo caso, potrebbe trattarsi delle versioni da 42mm e 46mm di Galaxy Watch 7. Ricordiamo che al momento si tratta solo di supposizioni in quanto Samsung non ha confermato nessuna indiscrezione.