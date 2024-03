La nuova generazione di smartwatch di Samsung sarà presentata nel corso della prossima estate. In molti hanno supposto che questo possa avvenire a luglio, durante l’evento Unpacked che riserverà diverse sorprese per tutti gli utenti e gli appassionati. Tra le novità in arrivo troviamo il nuovo Galaxy Watch 7. Il dispositivo ha attirato già l’attenzione di molti e online sono diffuse innumerevoli indiscrezioni sui dettagli relativi al nuovo smartwatch Samsung.

Facendo il punto della situazione su quanto rilasciato fino ad ora è possibile delineare un profilo interessante per l’indossabile in arrivo.

I dettagli noti relativi al nuovo Samsung Galaxy Watch 7

Per i precedenti Galaxy Watch 6 erano due le varianti disponibili. Con il nuovo lancio, invece, sembra che Samsung abbia deciso di alzare la posta, introducendo anche un terzo modello. Suddetto dispositivo potrebbe corrispondere a quello squadrato di cui si sta parlando tanto nei diversi forum online. Se così dovesse essere, si potrebbe parlare di una sorta di ritorno al passato con chiari richiami alle linee Galaxy Gear e Gear Live.

Un’ulteriore novità per i nuovi dispositivi potrebbe riguardare la loro numerazione. Infatti, se consideriamo che solitamente i codici che terminano con 5 corrispondono alle versioni dotate di connettività cellulare è possibile ipotizzare che per ogni variante del Galaxy Watch 7 avremo a disposizioni due possibilità di acquisto.

Per quanto riguarda la memoria interna si parla di un raddoppio. Secondo quanto emerso sembra che i nuovi smartwatch potrebbero passare dall’attuale memoria da 16GB ad una da 32GB. Questo aumento garantirebbe la possibilità per gli utenti di installare app e musica da ascoltare online senza problemi di archiviazione.

Per il suo nuovo indossabile, Samsung ha scelto il processore Exynos W940 realizzato con processo produttivo a 3nm, che risulta essere il 50% più efficiente rispetto al suo predecessore. Infine, i nuovi Samsung Galaxy Watch 7 potrebbero essere dotati della rinnovata versione di Wear OS con One UI Watch, insieme ad una serie di funzionalità sviluppate per l’occasione.

Come detto, in molti ipotizzano che la presentazione ufficiale avverrà a luglio, infatti, anche lo scorso anno l’evento Unpacked si era verificato in quel mese. Non è però ancora arrivata alcuna conferma da parte di Samsung.