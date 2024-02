Smartwatch Samsung Galaxy Watch 6: nuove funzioni dotate di IA

Il Mobile World Congress 2024 a Barcellona, ancora in corso, è già un trionfo di innovazione tecnologica e uno dei protagonisti indiscussi è Samsung. L’azienda coreana ha stupito sin da subito il pubblico con una serie di annunci rivoluzionari, focalizzati principalmente sull’intelligenza artificiale e sulla connettività senza soluzione di continuità tra i dispositivi Galaxy.

Uno dei principali punti focali dello stand Samsung è l’introduzione della serie di strumenti Galaxy AI, ispirata alla nuova serie di smartphone Galaxy S24. Questi, che sono stati estesi anche al nuovo Galaxy Watch 6, sono progettati per migliorare la salute e il benessere degli utenti attraverso l’uso intelligente dei dati. Tra le funzioni IA dedicate alla salute, spicca “My Vitality Score“, un sistema che fornisce informazioni personalizzate sulla salute basate su diversi fattori, tra cui sonno, frequenza cardiaca, attività fisica, e variabilità della frequenza cardiaca.

Inoltre, la funzionalità “Booster Card“ ha raccolto consensi grazie alle sue capacità in grado di monitorare gli obiettivi di salute predefiniti e fornire informazioni utili per migliorare lo stile di vita quotidiano. Queste caratteristiche saranno integrate negli smartwatch Samsung entro la fine dell’anno, offrendo agli utenti un’esperienza completa e personalizzata per il monitoraggio.

La Samsung spinge per una casa più tecnologica e salutare

Samsung ha presentato la nuova serie di notebook Galaxy Book4, che promette di portare la produttività a nuovi livelli. Questi device posseggono una connettività fluida con altri dispositivi Galaxy, consentendo agli utenti di trasferire facilmente foto e video tra Galaxy Tab S9, Galaxy S24 e Galaxy Book4 senza soluzione di continuità. Tale integrazione è destinata a semplificare la vita degli utenti, permettendo loro di lavorare in modo più efficiente e di condividere contenuti in modo rapido e semplice.

La Samsung ha dimostrato inoltre come l’ecosistema SmartThings possa trasformare le case in ambienti più sani e intelligenti. Utilizzando SmartThings, gli utenti possono controllare le luci per ottimizzare il sonno, programmando lo spegnimento o l’accensione automatica in base alle proprie abitudini. Possono poi impostare avvisi come promemoria per prendere la medicina o svolgere altre attività importanti per la salute e il benessere. La società dimostra così per l’ennesima volta il suo impegno nell’innovazione tecnologica e nel miglioramento della vita quotidiana attraverso soluzioni intelligenti e integrate.