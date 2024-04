La classifica diffusa da AnTuTu mostra alcune informazioni utili. Uno dei principali dettagli mostra come i dispositivi con l’ultimo processore Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3, è presente su tutti gli smartphone che occupano le prime posizioni.

Il processore è riuscito a superare anche i suoi avversari più validi, come il Dimensity 9300 realizzato da MediaTek. L’Asus ROG Phone 8 Pro con 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, e si trova in alto nella classifica con un punteggio medio pari a 2.141.448. grazie alla presenza del processore Snapdragon.

Il processore Snapdragon punta in alto

Nelle posizioni successive c’è l’Oppo Find X7 con il Dimensity 9300, da 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Il dispositivo ha un punteggio medio di 2.138.119. Più in basso c’è l’iQOO 12 con Snapdragon 8 Gen 3, 16GB di RAM e 512GB di memoria. Suddetto modello ha un punteggio medio di 2.110.595. In quarta posizione c’è un altro smartphone dotato di un processore Qualcomm, in questo caso il Red Magic 9 Pro+.

Passando poi ai processori di fascia media, vediamo che a primeggiare è lo Snapdragon 7+ Gen 3, con OnePlus Ace 3V che ha raggiunto una media pari a 1.466.728 punti. Subito dopo si posiziona il Redmi K70E con una media di 1.391.125 punti, e Realme GT Neo5 SE alimentato dal SoC Snapdragon 7+ Gen 2, con una media di 1.156.867 punti.

Dunque, analizzando i dati presentati dalla classifica di AnTuTu è evidente che tutti gli smartphone presenti nella top 10 hanno installato un processore di ultima generazione di Qualcomm o di MediaTek. Un ulteriore dettaglio interessante riguarda l’assenza in classifica di dispositivi Xiaomi. Probabilmente questo è dovuto dal poco interesse dell’azienda cinese nell’ottimizzare i propri dispositivi per AnTuTu. Un quadro questo che sembra abbastanza delineato, ma come sappiamo il mondo della tecnologia è costantemente in aggiornamento e la situazione può sempre cambiare da un momento all’altro.