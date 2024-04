Sin dal suo arrivo Apple TV+ è in grado di fornire un catalogo ricco di contenuti di alta qualità. Nello specifico, vediamo quali sono i contenuti in arrivo sulla piattaforma per il mese di aprile.

I contenuti in arrivo non sono molti, ma come si sul dire: meglio pochi, ma buoni. Tra le trasposizioni cinematografiche storiche ricordiamo che lo scorso marzo è arrivato su Apple TV+ “Napoleon“, l’ultimo capolavoro di Ridley Scott. Un film che tratta della storia del celebre condottiero italo-francese e che merita assolutamente la pena di essere visto.

Le ultime aggiunte su Apple TV+

“Loot” torna sulla piattaforma con la sua seconda stagione. È trascorso anno dal divorzio tra Molly Wells e John Novak. Ora la protagonista è impegnata nella propria organizzazione filantropica, la Wells Foundation, ed è concentrata sulle sue attività di beneficenza. Mentre Molly vive nuove avventure/disavventure, gli spettatori assisteranno anche ad una panoramica sulla vita di tutti gli altri personaggi che vanno ad arricchire la trama di fondo. La nuova stagione è già disponibile su Apple TV+ (dal 3 aprile).

Il 5 aprile arriva “Girls State” una storia di formazione politica mentre ci viene mostrato cosa significa davvero governare. Il punto di partenza? La democrazia americana dove a decidere sono le teenager. Cosa aspettarsi da questo scenario?

Sempre il 5 aprile arriva “Sugar”. In quest’opera le storie investigative vengono rivisitate per presentare una narrazione unica e contemporanea in cui un detective privato alle prese con un nuovo ed intrigato caso si ritrova al centro di una storia familiare piena di segreti e misteri.

“Franklin” arriva su Apple TV+ il prossimo 12 aprile. La storia è incentrata su Benjamin Franklin all’apice del suo successo per i primi esperimenti con l’elettricità.

Infine, il 24 aprile arriva la seconda stagione di “Il premio del destino”. Una macchina misteriosa cambia completamente una piccola città. Lo scopo di questa macchina è quello di rivelare il potenziale nascosto di chiunque provi ad utilizzarla. Questo porta i cittadini a ricercare migliori opzioni di vita per ricercare un futuro migliore per tutti.