Google: dopo l'accusa di spionaggio per Chrome cancella i dati

Dopo lo scandalo sulla navigazione in incognito di Google Chrome, accusato di aver rubato i dati degli utenti senza il loro consenso, pare che la società sia giunta ad un accordo per porre fine alla causa legale.

Google ha accettato di cancellare miliardi di informazioni e di apportare modifiche importanti ai termini d’uso della modalità incognito del browser. L’azienda ha dovuto rendere più chiaro agli utenti come funziona la navigazione in incognito e specificare quali tipi di dati vengono comunque registrati. Google permetterà ora anche di bloccare i cookie di terze parti quando utilizzano la modalità incognito, cosa che fino ad ora non era possibile.

Google cambia le regole: altre aziende seguono la rotta

I cambiamenti apportati da Google sono giunti dopo che l’azienda ha apertamente ammesso di tracciare gli utenti anche durante l’utilizzo della navigazione in incognito, chiarendo poi che Chrome non conservasse i loro dati. Nonostante il chiarimento, la vicenda ha scatenato preoccupazioni riguardo alla privacy ed ha portato alla class action. Gli avvocati della controparte hanno chiesto un risarcimento di 5 miliardi di dollari per la presunta violazione, una bella sommetta. I dettagli dell’accordo guideranno i diversi motori di ricerca nel regolare i propri sistemi di privacy per non preoccupare i propri utenti e per chiarire il funzionamento della navigazione in incognito in modo da non ripetere l’accaduto.

Le aziende tecnologiche cambieranno sicuramente le metodologie sul trattamento delle informazioni e sul rispetto della privacy, senza contare che sicuramente modificheranno anche come comunicano le loro politiche in materia di raccolta dati durante la navigazione. Meglio non rischiare. Probabilmente, dopo la causa di Google, non saranno poche quelle che modificheranno le proprie regole e le spiegazioni relative l’utilizzo dei sistemi per non dover pagare una cifra simile. Oltre al rendere più trasparente e comprensibile il funzionamento, queste modifiche porteranno ad una maggiore fiducia degli utenti e una migliore protezione della loro sicurezza online.