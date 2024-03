Qualcomm ufficializza lo Snapdragon 8s Gen 3, le specifiche del chip

È stato ufficializzato da Qualcomm il nuovo processore Snapdragon 8s Gen 3, un chip che articola la sua potenza sull’intelligenza artificiale. Si tratta di un SoC leggermente inferiore rispetto al top di gamma Snapdragon 8 Gen 3 in forza ai nuovi flagship nel mondo smartphone.

Fortemente implementato con AI, questo processore arriverà su diversi smartphone di Xiaomi, Redmi, Honor, realme e molti altri ancora. Questi sono i principali nomi tra i partner confermati ufficialmente.

Tutte le specifiche che riguardano il nuovo Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm

Per chi non l’avesse capito, rispetto allo Snadragon 8 Gen 3 in dotazione ad esempio al Samsung Galaxy S24 Ultra, questo 8s Gen 3 va su un’altra fascia di smartphone. I “quasi top” dunque potranno beneficiarne, avendo a disposizione prestazioni straordinarie. Qui in basso c’è la scheda tecnica:

GPU Adreno con le seguenti caratteristiche: Real-time Hardware-Accelerated Ray Tracing; Snapdragon Game Super Resolution; Adreno Frame Motion Engine 2.0; Snapdragon Game Post Processing Accelerator; HDR gaming a 10 bit; Snapdragon Shadow Denoiser;

con le seguenti caratteristiche: Supporto alle API: OpenGL ES 3.2 OpenCL 2.0 FP Vulkan 1.3



Altre caratteristiche: