È cruciale il ruolo dell’acqua nel settore dei semiconduttori. Proprio per questo sono aumentate le preoccupazioni legate allo stress idrico. Suddette preoccupazioni vanno oltre il contesto nazionale. Ecco perché è importante intervenire in azioni congiunte, essenziali per poter trovare delle soluzioni sostenibili per la gestione delle risorse idriche. Come accennato, il settore dei semiconduttori, più di altri, utilizza un’elevata quantità di acqua durante le diverse fasi del processo di produzione. In alcune di queste, come quella della pulizia dei wafer, è richiesta acqua altamente purificata.

L’acqua ultra–pura, come viene definita, è fondamentale per fornire chip di alta qualità. Proprio per questo, molti reputano l’acqua ultra-pura il “sangue vitale” dei semiconduttori.

Samsung cerca di rimediare all’impatto sull’acqua nelle sue aziende

Il 22 marzo è diventata la “Giornata Mondiale dell’Acqua“, come stabilito dall’ONU. In virtù di ciò, numerose aziende hanno iniziato ad assumersi le proprie responsabilità pubbliche in relazione all’utilizzo sostenibile dell’acqua.

A tal proposito, Samsung Semiconductors ta provando ad espandere le proprie linee di produzione. In questo modo aumenta il fabbisogno di acqua industriale. Contemporaneamente sta attivamente esplorando diverse soluzioni che possano garantire un approvvigionamento stabile di acqua industriale. Lo scopo è quello di ridurre al minimo l’impatto sull’aumento del consumo di acqua.

Una delle soluzioni proposte da Samsung riguarda il riutilizzo delle acque reflue pubbliche. Con un memorandum d’attesa firmato con il Ministero dell’Ambiente e altre istituzioni, Samsung si è, per l’appunto, impegnata per sostituire le acque reflue in acqua industriale.

Il piano prevede la diffusione di circa 400.000 tonnellate di acqua ogni giorno. In questo modo verrà contribuito in maniera esponenziale al processo di mitigazione dell’impatto idrico. Infatti, riutilizzando le acque reflue, sarà possibile massimizzare la disponibilità di acqua industriale senza per questo dover sfruttare oltre i limiti le fonti idriche naturali.

L’impegno di Samsung nel trovare soluzioni innovative per ridurre l’impatto idrico dovuto al settore dei semiconduttori. Inoltre, dimostra anche un forte impegno verso la gestione responsabile delle acque e la sostenibilità ambientale.