Per quanto riguarda casa Samsung sembra che alcune discrezione stiano iniziando a circolare in rete per ciò che concerne il suo prossimo dispositivo pieghevole di fascia alta, ricordiamo infatti che Samsung è solita produrre due modelli pieghevoli all’anno, il Galaxy Z Fold 6 E il Galaxy Z Flip 6, Dopo le numerose indiscrezioni circolate in merito al secondo è arrivato il momento di parlare anche del primo, un noto leaker dal nome Revegnus, ha infatti fatto trapelare alcune importanti notizie su quello che sarà il design del prossimo pieghevole di fascia alta dell’azienda coreana.

In arrivo il titanio

Stando a quanto fatto trapelare da questa fonte Samsung starebbe valutando l’adozione del titanio anche per il Galaxy Z Fold 6, le ragioni dietro questa scelta dovrebbero essere molteplici, non solo da un punto di vista del design e della bellezza, ma anche da un punto di vista pratico dal momento che questo metallo gode di un’elevata robustezza che è l’ideale per proteggere le delicate componenti che costituiscono appunto uno smartphone appartenente alla famiglia dei pieghevoli.

Ovviamente si tratta solo di voci e nulla è stato confermato dall’azienda, ciò non toglie che la fonte in questione è attendibile dal momento che già in passato ha rilasciato anticipazioni che si sono rivelate poi corrette.

Ricordiamo che in base all’indiscrezioni circolate fino a questo momento il prossimo pieghevole dovrebbe essere più leggero, leggermente più sottile e anche un po’ più largo del modello attuale, ovviamente come prevedibile a bordo verrà montato lo Snapdragon 8 gen3 che dunque apre le porte anche all’ingresso dell’intelligenza artificiale nel mondo dei pieghevoli di casa Samsung.

Ecco le specifiche trapelate fino a questo momento: