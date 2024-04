Iliad: straordinarie offerte Flash con 200 GB ancora disponibili per poco

Servirà un miracolo vero e proprio per far fuori Iliad la lotta per raggiungere la vetta in quanto miglior gestore in assoluto in ambito mobile. Questo provider ha messo in campo i suoi uomini migliori, rappresentati da offerte mobili impressionanti.

La gamma Flash si fa ancora una volta strada tra tutte le altre promo a colpi di giga, minuti ed SMS, tutto per pochi euro mensili. Due offerte del genere raramente sono state lanciate dal gestore in contemporanea e questo segnala la volontà di attaccare duramente gli altri gestori.

Con prezzi così bassi è davvero difficile dire di no e infatti sono migliaia le persone che hanno scelto Iliad ultimamente. Direttamente sul sito ufficiale è possibile scegliere l’una o l’altra, ma attenzione: mancano poche ore alla fine del periodo promozionale.

Iliad: ancora poche ore per avere le Flash, ecco cosa offrono a partire da 7,90€

Non serve molto per capire qual è il miglior gestore ultimamente, basta dare solo un’occhiata al sito ufficiale di Iliad. Il portale del provider mette a disposizione del pubblico tutte le informazioni migliori.

Per quanto riguarda le famosissime offerte Flash, c’è davvero tutto e per pochi euro mensili. Si parte dalla prima soluzione, quella che a febbraio è stata in grado di monopolizzare il mondo della telefonia, ovvero la Flash 200. Chi è riuscito a sottoscriverla, sia a febbraio che a marzo, può farlo anche in questi primi giorni di aprile che sono l’ultima chiamata.

Sia la prima che la seconda offerta mettono a disposizione tutto, sia con minuti che messaggi e giga. Garantiscono infatti entrambe minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori. La prima soluzione, oltre a costare di più, garantisce anche 200 giga in 5G gratis. La seconda soluzione invece, che si chiama Flash 150, permette di avere 150 giga in 4G. Il primo prezzo è di 9,99 € al mese, mentre il secondo di 7,99 € al mese.