Circa 2 miliardi gli utenti a livello mondiale, che ogni giorno, adoperano WhatsApp per comunicare. L’app è particolarmente utile perché permette di condividere messaggi di testo, foto, video, note vocali, documenti e tantissimi altri contenuti.

Con una connessione attiva è possibile ricevere ed inviare contenuti in qualsiasi momento. L’app, nei suoi 15 anni di “lavoro”, sta rivoluzionando il mondo della comunicazione. Da quel momento il servizio continua a ad evolversi e migliorarsi. Proprio grazie a questi aggiornamenti ci sono costantemente nuove funzioni che vengono inserite su WhatsApp per migliorare l’esperienza dei propri utenti.

Nuovi trucchetti per WhatsApp

Ci sono diversi trucchetti che possono essere sbloccati per sfruttare pienamente l’app di messaggistica. Ci possono essere però alcuni trucchi, proposti da app di terze parti che non sono pienamente sicure per i nostri dispositivi. Proprio per questo è importante comprendere quali di questi sono sicuri.

In generale, ci sono app di terze parti che permettono di sbloccare funzionalità davvero sorprendenti. Il pericolo però si cela proprio in queste app. Molti cercano di sbloccare delle funzioni che permettono di spiare gli account WhatsApp di altre persone. Questo tipo di trucchi mette quindi in pericolo i profili e i dati personali degli utenti malcapitati che spesso sono proprio coloro che scaricano le app per spiare gli altri. Le applicazioni incriminate, infatti, promettendo di scoprire se qualcuno ci spia compromette la nostra privacy.

In particolare, una di queste app è Whats Tracker. Ci sono diverse versioni di questa app sui vari Store. Questo però è solo un esempio. Ci sono tantissime app di questo tipo che sarebbe meglio non utilizzare. Queste app non sono abbastanza sicure e permettono ad hacker e malintenzionati di rubare i nostri dati tramite WhatsApp. Anche se promettono meraviglie sono un’arma a doppio taglio e non vale la pena rischiare la propria sicurezza per utilizzarle.