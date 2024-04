Come ogni versione di Windows a metà del 2024 arriverà un aggiornamento maggiore che porterà il sistema operativo alla versione 24H2, Quest’ultimo poterà con sé tantissime funzionalità in più insieme al probabile pensionamento di WordPad, il quale si accinge dunque ad abbandonare il sistema operativo di casa Microsoft una volta per tutte, a quanto pare oltre a tante funzionalità inerenti l’intelligenza artificiale, presto vedremo anche l’arrivo di alcuni cambiamenti inerenti la widget board di Windows 11, vediamoli insieme.

Cambiamenti nei widget

Stando a quanto riporta Windows Latest, Microsoft avrebbe pesantemente rivisto e radicalmente cambiato tutto ciò che è inerente i widget di Windows 11, arriverà infatti un sistema di navigazione tra un widget e l’altro, accompagnato da un cambiamento profondo nel design che presenterà due tab in alto a sinistra chiamate rispettivamente My widget e My feed, il primo mostrerà tutti quelli installati sul vostro sistema mentre la seconda presenterà sia i widget che le notizie e altri contenuti inerenti appunto il vostro feed.

In aggiunta Microsoft ha anche implementato le icone legate alle notifiche sulla taskbar in modo tale da non correre il rischio che queste ultime sfuggano ai nostri clic sia che siano legate al nostro pc che ad uno smartphone collegato.

Si tratta dunque di un profondo cambiamento nei widget di Windows 11 che arriverà con l’aggiornamento maggiore di metà anno che come abbiamo saputo, ha eliminato ogni possibilità di vedere l’arrivo di Windows 12 alla fine del 2024 come voci di corridoio invece avevano erroneamente anticipato qualche settimana fa.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo dell’aggiornamento ufficiale sebbene tale cambiamento sia già disponibile installando gli ultimi aggiornamenti in beta disponibili sia per Windows 11 che per il Microsoft Store, dunque se siete molto curiosi di provare queste nuove funzionalità basterei iscrivervi al canale beta di Microsoft e installare l’ultima disponibile del sistema operativo, altrimenti dovrete attendere la seconda metà dell’anno.