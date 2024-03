L’arrivo di Windows 11 aveva segnato una svolta nelle politiche aziendali di casa Microsoft, l’azienda aveva infatti colto l’occasione del lancio del nuovo software per iniziare una roadmap che prevedeva l’arrivo di una nuova versione a cadenza regolare, dunque ci si aspettava l’arrivo di Windows 12 a metà di quest’anno.

Stando a quanto sappiamo però l’arrivo della nuova versione potrebbe slittare di un anno dunque passare al 2025.

In precedenza ad annunciare l’arrivo di una nuova versione del sistema operativo per la metà di quest’anno erano stati il CEO di Intel e di Qualcomm durante alcune call con gli investitori.

A quanto pare però sembra essere stato tutto un grande malinteso, infatti né Pat Gelsinger né Cristiano Amon si riferivano a Windows 12 quando parlavano di una nuova versione di Windows, bensì parlavano dell’aggiornamento delle funzionalità alla versione 24H2, dunque l’aggiornamento di metà 2024.

Nuova versione per Windows 11

Definire tale aggiornamento una nuova versione non è dunque sbagliato, dal momento che quest’ultima aggiungerà tantissime funzionalità come il supporto al WiFi 7 passando poi per l’upscaler DirectSR di Microsoft e per la nuova app preinstallata “Speak for Me”, senza ovviamente dimenticare tutte le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale pensate per Paint, con i PC con le nuove NPU che ne trarranno un enorme vantaggio.

Di conseguenza dal momento che il prossimo aggiornamento maggiore di Windows 11 verrà rilasciato per la metà di quest’anno, pare molto improbabile che Windows 12 arrivi presto, in tutta probabilità ci sarà da attendere almeno fino alla seconda metà del 2025, attesa effettivamente compatibile con quello che dovrà portare con sé il prossimo sistema operativo di casa Microsoft, la rivoluzione IA iniziata con Windows 11 dovrà infatti essere un punto di partenza stabile nel suo successore, cosa che dunque richiederà uno sviluppo decisamente più lungo e incompatibile con il 2024, tempi dunque standard e compatibili con un rilascio per il prossimo anno e non per quello corrente.