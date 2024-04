iRobot Roomba Combo è il robot aspirapolvere di nuova generazione che punta a soddisfare pienamente le aspettative di tutti i consumatori interessati ad avere tra le mani un dispositivo che permetta di raggiungere discrete prestazioni, a prezzi non eccessivi, infatti ad oggi lo si può acquistare a meno di 230 euro circa.

Il modello presenta dimensioni allineate con le aspettative o con i soliti dispositivi dello stesso tipo, lo spessore è forse leggermente ridotto, data la totale assenza di una torretta LiDar, facilitando non poco la navigazione all’interno dei vari ambienti, e la sua possibilità di insinuarsi facilmente sotto mobili o divani di vario genere. Di base presenta un paio di funzioni, con le quali prima di tutto andare a pulire e spazzare il pavimento, ma anche passare letteralmente il mocio, per lavare tutta l’area selezionata (entro certi limiti).

iRobot Roomba: una promozione davvero incredibile su Amazon

Potete spendere davvero pochissimo per l’acquisto di un robot aspirapolvere firmato iRobot Roomba, il modello in questione aveva raggiunto recentemente il prezzo più basso di soli 314 euro, una soluzione che già all’epoca risultava essere più che abbordabile per il pubblico, ma che allo stesso tempo oggi è stata ulteriormente ridotta del 27%, fino a raggiungere il comodissimo valore finale di soli 229 euro (acquistatelo direttamente qui).

Il dispositivo è compatibile con l’assistente vocale, ciò permette al consumatore di controllarlo senza problemi solo con l’ausilio della propria voce. Come vi abbiamo anticipato, le dimensioni sono di 35,6 x 35,1 x 8,2 centimetri, risultando perfettamente allineato con le aspettative dell’utente stesso; il sistema di navigazione è intelligente, sfrutta i sensori su tutta la superficie del robot, con sensori anti-caduta per evitare che possa effettivamente cadere dalle eventuali scale presenti nell’abitazione.