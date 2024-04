Apple iPad è il tablet che tutti gli utenti interessati ai prodotti dell’azienda di Cupertino dovrebbero acquistare, per il semplice fatto del suo essere relativamente buono, in termini di prestazioni massime raggiungibili, ed allo stesso tempo in grado di elevare la qualità generale delle stesse.

Il modello attualmente in offerta è stato lanciato sul mercato nel corso del 2022, è caratterizzato da un display che presenta 10,9 pollici di diagonale, con 64GB di memoria interna. Nell’avvicinarsi ad una soluzione di questo tipo dovete assolutamente ricordare che la ROM non è espandibile tramite l’ausilio di una microSD, ed oltretutto che, almeno in questo caso, la navigazione è possibile solo con WiFi (non è presente lo slot per la SIM).

Apple iPad: la promozione è una delle migliori

Al giorno d’oggi tutti possono acquistare un Apple iPad, nella sua versione base, senza comunque avere troppe pretese, direttamente su Amazon. Il prezzo del prodotto in questione sarebbe precisamente di 589 euro, ma con il mese di Aprile, Amazon ha deciso di abbassare ulteriormente la richiesta finale, raggiungendo un valore finale di soli 429 euro, con uno sconto pari al 27% del valore originario di listino. Potete acquistarlo direttamente qui.

Il prodotto è compatibile direttamente con l’Apple Pencil di ultima generazione, precisamente si tratta di un Apple iPad classico di decima generazione, acquistabile in differenti colorazioni, tra cui troviamo Azzurro, rosa, giallo e bianco (potrebbero però cambiare i prezzi di riferimento). Il display è un Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, sotto il cofano invece trova posto un chip A14 Bionic, con 6-core nella CPU e 4-core nella GPU. Non manca un valido apporto al comparto fotografico, data la presenza di un sensore posteriore da 12 megapixel, supportato anteriormente dallo stesso sensore da 12 megapixel, capaci comunque di garantire ottime prestazioni.