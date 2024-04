Canone e BOLLO auto CANCELLATI, scopri i requisiti

In Italia c’è un problema secondo il parere di molti cittadini, ovvero il pagamento delle tasse. Ammesso che ogni imposta va assolutamente pagata e che non vanno trovati sotterfugi utili per estrarsi da quest’obbligo, ci sono delle tasse che purtroppo risultano esclusive di questo paese. Tanti utenti hanno identificato il canone Rai e il bollo auto tra queste, ritenendole anche quelle più odiate in assoluto.

A tal proposito gli utenti proprio non ci stanno e cercano ogni giorno il metodo per evitare queste tasse. Purtroppo non ce ne sono molti e le esenzioni riguardano determinate categorie.

Canone Rai: come non pagare

Per quanto concerne il canone Rai, la situazione risulta abbastanza chiara, siccome la tassa è gestita a livello nazionale e dunque è uguale per tutti. Coloro che possono non pagare sono gli utenti che hanno compiuto il 75º anno di età e che hanno un reddito inferiore alla soglia minima prevista. Lo stesso vale anche per chi in casa non ha una televisione o magari un’apparecchiatura radio che possa ricevere i canali satellitari. Anche alcuni militari sono esenti dal pagamento del canone così come alcuni titolari di invalidità di un certo tipo.

Il bollo come il canone: si può non pagare

La situazione per quanto riguarda il bollo invece è diversa in quanto ad amministrare questa tassa sono le regioni singolarmente. Ogni regione infatti gestisce la situazione a modo proprio con cifre diverse, anche se di pochissimi euro.

Coloro che possono non pagare il bollo auto, sono i titolari della legge 104 o di un veicolo storico. In realtà le cose sono cambiate anche con l’arrivo dei veicoli di nuova generazione ed infatti chi possiede un’auto elettrica è totalmente esente dal pagamento per i primi cinque anni.

La situazione cambia in Lombardia e Piemonte dove invece l’esenzione per chi possiede un’auto elettrica vale per sempre. Ci sono importanti agevolazioni anche per chi possiede un’auto ibrida.