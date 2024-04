Truffa e SOLDI rubati agli utenti, NON è un pesce d'aprile

Cosa succede quando una truffa comincia a girare tramite e-mail? Semplice, anzi scontato: sono molte di più le persone che ci possono cascare. È questo il miglior metodo per far sì che la diffusione di un inganno avvenga a macchia d’olio, senza tralasciare nessuno.

Purtroppo sono più persone a lamentarsi in questo momento di quello che sta accadendo, ovvero della presenza di una truffa all’interno della loro casella di posta elettronica. Il testo sembra parlare di una possibile conoscenza di una donna, la quale invita il malcapitato in questione ad iscriversi ad un sito di incontri per scoprire tutti i suoi segreti.

Da premettere che non c’è nulla di vero, ma che si tratta solo di un espediente utile per rubare i dati e soldi. In basso potete trovare il messaggio al completo.

Ancora una truffa, ancora un furto di dati e soldi: ecco il messaggio pericoloso

Stare sempre allerta è fondamentale quando si usa un computer o uno smartphone connessi al web. La truffa che sta girando arriva con il messaggio sottostante, cercando di fare breccia soprattutto nelle difese di coloro che sono meno esperti.

“Ciao!

È fantastico che tu sia così interessato a conoscermi!

Voglio dirti che la mia voglia di conoscerti è davvero tanta.

Ti ho inviato una foto speciale per riscaldare l’atmosfera.

Se sei pronto a immergerti nella nostra comunicazione lasciva, ti aspetto QUI.

Aspetto con ansia la tua risposta per iniziare la nostra piacevole conoscenza!“.

Abbiamo ovviamente provveduto ad estromettere il link che era contenuto all’interno del testo. Proprio cliccando su quel collegamento gli utenti si ritrovavano a compilare dei dati con la speranza di iscriversi e di conoscere la ragazza, di cui arriva anche una foto.

Compilando quel form però le persone non sapevano di concedere liberamente i loro dati, sia quelli personali che delle carte di credito. State sempre molto attenti e controllate innanzitutto l’indirizzo mail mittente.