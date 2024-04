I Ray-Ban Meta Smart Glasses stanno per ricevere un importante aggiornamento. A partire dal prossimo mese Zuckerberg implementerà l’intelligenza artificiale consentendo agli occhiali nati dalla collaborazione con Ray-Ban di eseguire un maggior numero di funzionalità, tra queste il riconoscimento degli oggetti osservati.

L’intelligenza artificiale arriva sui Ray-Ban Meta!

In questo momento soltanto una cerchia ristretta di utenti statunitensi stanno ricevendo la possibilità di sfruttare le nuove funzioni presenti sui Ray-Ban Meta Smart Glasses grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale ma nel mese di aprile l’aggiornamento sarà gradualmente esteso e reso disponibile per tutti.

I possessori degli occhiali potranno semplicemente dire “Hey Meta“ per attivare le funzioni che permetteranno principalmente di riconoscere gli oggetti osservati, tra cui edifici e animali; e tradurre i testi inquadrati nelle lingue supportate, che attualmente sono l’inglese, il tedesco, l’italiano, lo spagnolo e il francese.

Il The New York Times ha affermato di aver già testato gli occhiali in vari contesti, come la visita in un museo o in un supermercato e di aver ottenuto dei risultati soddisfacenti ma non eccellenti. L’identificazione di alcuni soggetti in lontananza avrebbe richiesto più tentativi mentre in altri casi non sarebbe avvenuta.

Meta potrebbe continuare a lavorare sull’AI al fine di risolvere i problemi riscontrati e introdurre un maggior numero di funzionalità ma è ancora presto per poter avanzare ipotesi riguardo quelle che saranno le novità future. Al momento sappiamo che tra sole poche settimane gran parte degli utenti avranno modo di sfruttare al meglio i loro occhiali smart.

Gli interessati possono acquistare gli occhiali Ray-Ban Meta al costo di partenza di 329,00 euro, che varierà in base al modello scelto, accedendo al sito ufficiale dell’azienda , che consente di scegliere tra quattro opzioni differenti: