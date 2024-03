Canone RAI, come NON PAGARLO insieme al bollo auto senza sanzioni

Sono diverse le tasse che danno fastidio agli utenti, quelle che in molti vorrebbero non pagare. Il canone Rai è una di quelle imposte disciplinate ugualmente per tutte le famiglie, per cui il differente dal bollo. A pagarla quindi sono tutti, senza distinzione tranne nei casi in cui sussistano determinate condizioni particolari.

Chi ad esempio ha compiuto 75 anni di età e ha un reddito al di sotto della soglia minima, può essere esente. Lo stesso vale per chi ha alcune disabilità o per coloro che in caso non hanno una televisione che riceva i canali satellitari. Anche alcuni militari possono risultare totalmente esenti dal pagamento del canone.

Il bollo auto è non pagabile come il canone: ecco quali sono i modi

Il bollo auto viene disciplinato in maniera differente da tutte le regioni italiane, che infatti impongono dei prezzi leggermente diversi. Chi vuole avere a disposizione il modo per non pagare, deve far sì che sussistano determinate condizioni.

Il bollo viene pagato con cadenza annuale ma può essere evitato in alcune situazioni. Coloro che ad esempio ad oggi hanno un’auto elettrica, possono evitare di pagarlo per i primi cinque anni, tranne se si trovano in Lombardia e in Piemonte: in quel caso il pagamento del bollo è abolito per sempre in presenza di un’auto elettrica. Lo stesso vale per coloro che hanno la legge 104 o che possiedono un veicolo storico. Anche avendo un’auto ibrida si possono avere determinati benefici.

Sono questi dunque i metodi utili per non pagare sia l’una che l’altra tassa. Come si può vedere, non sempre il vantaggio di essere esenti corrisponde ad una condizione agiata, per cui il gioco potrebbe non valere la candela secondo il pensiero di molti.

Chi vuole essere esente, deve risultare tale per via della sua condizione e non per sotterfugi vari che possono scaturire in gravi sanzioni.